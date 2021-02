FC Barcelone, Dembélé : "La remontada va rester dans les annales"

Souvent blessé, le champion du monde a retrouvé une meilleure condition physique cette saison. Il est revenu sur le succès du Barça contre le PSG.

Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain vont se retrouver ce mardi soir au Camp Nou, quatre ans après un match historique ayant vu le club catalan réussir la plus grosse "remontada" de l'histoire en l'emportant 6-1 et en éliminant le club français au même stade de la compétition, en huitièmes de finale. Un match marquant dans lequel Neymar avait brillé, avant de quitter le club quelques mois plus tard, le Brésilien ayant été remplacé par Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho.

Dans une interview accordée à l'UEFA, Ousmane Dembélé est revenu sur la remontada effectuée par le Barça face au PSG : "Je pense que c’est un match qui va rester dans les annales, surtout côté barcelonais. Etre mené quatre à zéro, je pense que pour toutes les équipes d’Europe et de Ligue des champions c’est difficile à remonter.. Ils l’ont fait avec en plus une grande équipe et des joueurs de classe mondiale comme Neymar, Léo ou Andres Iniesta. C’est un match qui va rester dans les annales."

"C’est un peu comme une revanche, ce sont les médias qui essayent de faire monter la sauce. Par contre nous n’en parlons pas. On sait que cela va être un match difficile. On connaît Paris, c’était le dernier finaliste de la Ligue des champions. C’est une équipe qui est favorite pour gagner le titre. On est plus focalisés sur ce match après la remontada d’il y a quatre ans. Il y a eu beaucoup de changements des deux côtés. On est surtout focalisés sur ce match face à Paris", a ajouté l'international français.

Ousmane Dembélé pense avoir franchi un cap à Barcelone, le champion du monde 2018 ayant le sentiment qu'il commence à justifier le prix de 105 millions d'euros investi par le Barça, et estime qu'il était "très fragile" lorsqu'il est arrivée au Camp Nou. Le géant de la Liga a fortement investi dans le potentiel de l'attaquant français après la vente record de Neymar au Paris Saint-Germain à l'été 2017. De grandes choses étaient attendues de Dembélé mais, au milieu de ses problèmes de blessure et d'attitude, ce n'est que récemment qu'il a commencé à répondre aux attentes.

Ousmane Dembélé a "tout changé"

"J'ai beaucoup changé", a déclaré Dembélé au site officiel de l'UEFA lorsqu'il lui a été demandé d'analyser son passage au FC Barcelone. "Comment ai-je le plus changé ? Physiquement, je pense. Quand je suis arrivé ici, j'étais très fragile. Même quand je débutais professionnellement au Stade Rennais et au Borussia Dortmund, j'étais très fragile, mais j'ai parcouru un long chemin à Barcelone avec les préparateurs physiques".

"Ma façon de m'entraîner, ma façon de préparer les matches, tout a été modifié. Les années passent et je grandis, c'est donc normal pour moi de changer un peu. Je suis plus à l'aise, je me sens bien ici à Barcelone et dans ma propre vie. Même si j'ai eu trois ans de petits problèmes physiques, ce sont les défis de la vie, et c'est comme ça. Vous devez leur faire face avec le sourire", a ajouté l'international français.

Le joueur de 23 ans a porté son total de matches pour les Blaugrana à 100, avec 25 buts et 20 passes décisives. Il a trouvé la cible à six reprises cette saison tout en délivrant quatre passes décisives pour ses coéquipiers, et commence à trouver la constance qui lui fait défaut depuis qu'il a rejoint la Catalogne. Travailler avec certains des meilleurs joueurs de la planète à cette cause, l'international français prenant autant de leçons que possible auprès de Lionel Messi et les autres stars du Barça.

"Il y a ici des joueurs de classe mondiale dont vous apprenez chaque jour. J’ai pu jouer aux côtés d’Andres Iniesta, Luis Suarez. Ils m'ont donné beaucoup de conseils lors de mon arrivée. Lionel Messi aussi. Leo est un génie, nous le savons tous. C'est un génie, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Il m'a inspiré quand j'étais jeune, il m'inspire maintenant, et c'est honnêtement un honneur pour moi de jouer à ses côtés", a conclu Ousmane Dembélé.