PSG, Pochettino : "Impossible de ne pas aimer Kylian Mbappé"

L'Argentin a encensé Kylian Mbappé et a évoqué la difficulté de remporter la Ligue des champions pour le PSG.

Arrivé cet hiver au PSG, Mauricio Pochettino a dû vite rentrer dans le vif du sujet dans la capitale française. L'équipe de l'Argentin est à la lutte pour le titre de champion de France et doit encore combler son retard sur Lille d'ici la fin de la saison, mais surtout, le PSG ambitionne toujours de remporter la Ligue des champions et a frappé un grand coup en battant le Bayern Munich à l'Allianz Arena. Lors de cette rencontre, Kylian Mbappé s'est illustré avec un doublé. Dans une interview accordée à Rio Ferdinand pour BT Sport, Mauricio Pochettino a encensé l'international français.

"C'est très facile de travailler avec Kylian Mbappé. Il a 22 ans, mais il est très mature. Dans sa tête, il veut travailler, jouer et marquer des buts. C'est très facile de communiquer avec lui, son espagnol et son anglais sont fantastiques. Je peux parler avec lui en anglais, en espagnol et en français. C'est très facile de travailler avec lui. Il est humble. C'est impossible de ne pas l'aimer. Sur le terrain, il est incroyable. C'est le joueur le plus facile à entraîner que j'ai eu durant les douze ans où j'ai entraîné", a confessé l'Argentin.

Mauricio Pochettino a essayé d'expliquer la saison assez étrange du PSG : "Le PSG a manqué de régularité en Ligue 1 et a été très proche d'être éliminé en Ligue des champions. Le PSG manquait de régularité et quand vous commencez la saison comme ça, c'est très compliqué. Qui plus est, actuellement, des équipes comme Lille, Lyon et Monaco n'ont que les compétitions nationales à jouer. C'est un championnat très physique, encore plus qu'en Angleterre et en Espagne. Pour être très proche de remporter la C1, il a fallu se reconcentrer très vite et se dire qu'on pourrait retourner vite en finale. Ce sera dur. La C1 cette saison est très difficile pour le PSG".

Mettre plus d'exigence avec les joueurs au PSG

"Le Bayern Munich est un très bon exemple de ce que nous voulons faire, construire. Ils sont très agressifs. Nous savions qu'ils allaient presser haut, mais derrière ils peuvent faire des erreurs. Une fois qu'on a brisé cette première ligne de pressing, on peut faire mal à leur défense. Ce sera un match différent au retour. Nous travaillons bien. Le Bayern est une équipe qui joue très bien, pour moi c'est la meilleure équipe du monde aujourd'hui. Nous sommes capables de leur faire mal", a ajouté l'ancien entraîneur des Spurs.

Mauricio Pochettino a évoqué l'obsession du PSG de remporter la C1 : "L'année dernière le PSG était très proche de remporter la Ligue des champions. C'était une C1 complètement différente que lorsque nous avons été en finale avec Tottenham contre Liverpool. Mais bien sûr, les supporters rêvent de la Ligue des champions mais pour remporter la C1 ce n'est pas si simple. Le PSG domine complètement les compétitions nationales depuis presque dix ans".

"Parfois, vous croyez que vous pouvez remporter la Ligue des champions quand vous dominez les compétitions nationales, mais c'est difficile d'avoir les exigences pour être prêt quand il faut jouer contre le Real Madrid, le Bayern Munich. Parfois, il vous manque quelque chose. Ce que nous voulons construire c'est ça, mettre une exigence majeure chaque jour que nous sommes ici. Bien sûr, le PSG est bâti pour gagner tous les trophées mais pour ça il faut mettre cette exigeance, construire quelque chose de fort, pousser et augmenter les standars habituels, c'est peut-être ce qui manque au club et on veut changer ça", a conclu l'Argentin.