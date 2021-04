Le PSG avec Verratti et Florenzi mais sans Marquinhos

Alors qu’on croyait son absence certaine, Marco Verratti est finalement dans le groupe pour affronter le Bayern. Marquinhos, lui, est trop court.

Le PSG accueille le Bayern mardi soir à l’occasion de son quart retour de la Ligue des Champions. Pour ce grand choc continental, les Franciliens vont enregistrer le retour de Marco Verratti à la compétition. En revanche, Marquinhos est bel et bien forfait en dépit des propos tenus par Mauricio Pochettino en conférence de presse. Le Paris Saint-Germain a publié son groupe ce mardi midi sans le Brésilien et avec les deux internationaux italiens.

Le technicien argentin avait donné de l’espoir aux supporters de sa formation : "Je ne sais pas encore s’il sera là. On verra demain (mardi) comment il se sent. En théorie, il pourrait être dans le groupe, pas pour démarrer mais pour entrer en cours de match. On décidera demain". Un espoir qui n’a pas duré trop longtemps puisque la décision de ne pas retenir « Marqui » a été prise peu après. Le Brésilien n’a d’ailleurs pas participé à l’entrainement du jour au Camp des Loges.

Marquinhos s’était, pour rappel, blessé à l’Allianz Arena juste après avoir inscrit le deuxième but de son équipe. Les examens médicaux passés ensuite n’avaient pas été vraiment rassurants avec une lésion détectée à l’adducteur droit. Une indisponibilité de trois semaines avait même été évoquée samedi par L’Equipe.

Marquinhos encore trop court pour reprendre

Le groupe parisien Bayern Munich#𝗣𝗦𝗚𝗙𝗖𝗕 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 13, 2021

Paris va donc devoir faire sans son arrière central. En revanche, Verratti sera donc opérationnel, même s'il ne sera très probablement pas titulaire. Sa présence dans le groupe est en tous les cas assurée. Pochettino s’est attardé sur son cas et celui d’Alessandro Florenzi en conférence de presse : "En principe on n'a pas décidé de l'équipe. Marco, ça parait difficile de le voir commencer et Alessandro, on doit analyser ça demain".

En plus de Marco Verratti, le PSG enregistre également le retour d’Abdou Diallo. Une autre bonne nouvelle, car l’ancien monégasque peut dépanner à plusieurs postes derrière. Enfin, le coach parisien a confirmé que Mauro Icardi reste forfait car toujours pas remis de son souci à la cuisse.

Le groupe du PSG : Keylor Navas, Sergio Rico, Yanis Saidani - Mitchel Bakker, Abdou Diallo, Timothée Pembélé, Presnel Kimpembe, Alessandro Florenzi, Colin Dagba, Thilo Kehrer - Rafinha, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Danilo Pereira, Abdoulaye Kamara, Leandro Paredes, Marco Verratti, Pablo Sarabia - Neymar JR, Julian Draxler, Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Moise Kean, Kenny Nagera