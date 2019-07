PSG - Physiquement, Neymar est pourtant totalement remis...

Alors que le flou demeure intact autour de son avenir proche, Neymar est totalement remis de sa blessure à la cheville, selon le médecin du Brésil.

Avec toute l'actualité brûlante qui entoure l'avenir du Brésilien Neymar, plus que jamais sur le départ du , on en avait presque oublié que ce dernier avait une affection toute particulière pour son domaine de prédilection : jouer (et plutôt bien) au football.

Pour rappel, après que ce dernier ne se soit pas présenté à la reprise de l'entraînement du PSG, le club champion de avait déploré l'absence du Brésilien via un communiqué très ferme publié sur ses canaux sociaux, fustigeant ce retard et menaçant de prendre des "mesures appropriées".

Dans la foulée, le père du joueur a volé au secours de la vedette brésilienne, prétextant un évènement organisé ce lundi par l'institut Neymar et requérant la présence de l'ancien joueur du Barça. Neymar Senior affirmant ainsi que le PSG était au courant, et que son fils allait revenir le 15 juillet prochain.

"S’il était en club, il serait déjà au travail"

Depuis, Neymar s'était certes affiché avec un ballon, non pas sur les terrains de son club, mais plutôt sur une plage brésilienne, l'international auriverde s'offrant une polémique supplémentaire en disputant une partie de beach-volley avec plusieurs de ses amis. Une vidéo qui pouvait aussi interroger sur l'état de la cheville de l'ancien du Barça, lui qui semblait en bien meilleure condition que lors de sa sortie en larmes peu avant la Copa America.

L'article continue ci-dessous

​

Justement, il semblerait que cette même cheville ne soit plus du tout douloureuse et que l'état de forme de Neymar soit optimal. C'est en tout cas ce qu'a annoncé ce jeudi Rodrigo Lasmar, qui n'est autre que le médecin officiel de la Seleção.

"Les prévisions parlaient de quatre semaines de récupération. S’il était en club, il serait déjà au travail, à s’entraîner avec le ballon. Je l’ai examiné quand il est venu nous voir après le match contre l’ (à la Copa América). Il allait très bien. Son traitement a été accompagné par les médecins du PSG après son forfait avec la sélection", a-t-il déclaré à UOL. Une condition physique retrouvée, idéal pour inciter le Barça a accélérer sur le dossier ?