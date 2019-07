Le PSG "déplore" l'absence de Neymar à la reprise et envisage des "mesures"

Le Paris Saint-Germain a publié ce lundi soir un communiqué officiel pour fustiger l'absence de Neymar à la reprise de l'entraînement, ce lundi.

Alors que la rentrée du Paris Saint-Germain a eu lieu ce lundi 8 juillet, le club de la capitale a déploré l'absence de sa superstar Neymar. Dans un communiqué officiel publié en début de soirée, le PSG précise que le joueur n'avait pas reçu l'aval du club pour cette absence.

Communiqué du club - Neymar Jr 📍 — (@PSG_inside) 8 juillet 2019

"Ce lundi 8 juillet, Neymar da Silva Santos Junior était convoqué pour la reprise des activités du groupe professionnel du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a constaté que le joueur Neymar Jr ne s’était pas présenté à l’horaire et au lieu convenus, et ce sans en avoir été autorisé au préalable par le Club. Le Paris Saint-Germain déplore cette situation et prendra les mesures appropriées qui en découlent", a indiqué le PSG.

L'article continue ci-dessous

Cette communication confirme donc que Neymar était appelé à se présenter au Camp des Loges ce lundi comme tous les membres de l'effectif, n'ayant pas reçu d'autorisation exceptionnelle pour cause de joutes internationales (les autres Sud-Américain - Marquinhos, Thiago Silva, Cavani, Di Maria et Paredes - ou encore le Camerounais Choupo-Moting).

Elle s'applique aussi dans une période où l'avenir de Neymar fait l'objet de nombreuses rumeurs. Depuis deux semaines, l'hypothèse d'un retour au a pris de l'épaisseur, en comme en , mais le président du club catalan a indiqué vendredi qu'il "n'y avait pas de cas Neymar car le PSG ne souhaite pas (le) vendre".

Dimanche soir, le Parisien indiquait que le clan Neymar ne souhaitait pas aller au bras de fer avec le club malgré des envies de départ non dissimulées en interne, précisant ainsi que l'attaquant, blessé avant la Copa America lors d'un match de préparation contre le , reviendrait dans les jours à venir. Un scénario que le PSG n'approuve visiblement pas. Le message est clair.