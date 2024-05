PSG, Pascal Dupraz fracasse Kylian Mbappé après l’annonce de son départ

Pascal Dupraz n’est pas du tout content de Kylian Mbappé après l’annonce de départ du joueur du PSG.

Tout comme Daniel Riolo, Pascal Dupraz ne partage pas la sortie de Kylian Mbappé, ce vendredi, sur son avenir. Pour l’ancien coach de l’AS Saint-Etienne, la communication de l’attaquant de 25 ans est intervenue à un moment très mal déplacé. Surtout, il n’a pas aimé le discours du Bondynois, qu’il trouve incomplet.

"Mbappé ? Je l'aime beaucoup"

Vendredi, Kylian Mbappé a officiellement annoncé dans une vidéo sur les réseaux sociaux qu’il quitte le Paris Saint-Germain dans quelques semaines, notamment à l’issue de son contrat. Dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC ce samedi, l'entraîneur explique son affection particulière pour l’attaquant du club francilien. Toutefois, il déplore la façon dont le Bondynois a communiqué son départ.

« J'aime mon sport et le championnat de France, je ne connais que lui donc c'est peut-être pour ça que je l'aime beaucoup. Il a réussi le tour de force de me rendre triste deux fois cette semaine. D'abord ce mardi (demi-finale retour de Ligue des champions perdue contre Dortmund 0-1, Ndlr) puis ce vendredi avec cette annonce froide, sans saveur et pas au niveau du garçon qu'il est », a lancé le technicien français.

« C'est la seule critique que je formule sur ce joueur que j'adore. Cela méritait une vraie conférence de presse avec les journalistes, pour les respecter comme il l'a souvent fait. Ils auraient pu nous transmettre les émotions de Kylian Mbappé », a ajouté Pascal Dupraz.

Dupraz s’en prend à Mbappé

Par ailleurs, l’ancien entraîneur de Dijon FCO et de Toulouse a déploré le fait que Kylian Mbappé a pris les réseaux sociaux pour annoncer son départ. Si le Bondynois a snobé son président Nasser Al-Khelaïfi dans son message d’adieu, l’entraîneur de 61 ans n’a pas manqué de recadrer Mbappé.

« Ce sera encore tout pour le Real Madrid. Quand il va annoncer sa signature, ça ne sera pas à travers ses réseaux mais en grandes pompes. Les journalistes lui poseront les questions qu'ils souhaiteront. Ce n'est pas logique pour le championnat de France et pas au niveau de son rang », a déploré Pascal Dupraz.

« Concernant son président, il a peut-être pris un milliard en sept ans, je suis certain que le président y soit pour quelque chose. L'oublier est une faute de goût qui n'est pas au niveau », a-t-il conclu.