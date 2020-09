PSG-OM, un Classique très houleux !

Cinq joueurs ont été expulsés en fin de match lors de PSG-OM : un record pour le Classique.

Le match entre le PSG et l'OM a été très tendu tout au long de la rencontre. Dans les arrêts de jeu, un énième bagarre a éclaté entre les joueurs et l'arbitre du match, Monsieur Brisard a distribué cinq cartons rouges.

Neymar, Kurzawa et Amavi ont reçu un carton rouge direct tandis que Dario Bendetto et Leandro Paredes ont reçu un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion.

Au total, 17 cartons ont été distribués lors de ce match entre Paris et Marseille, un record lors d'une rencontre de au 21e siècle !

Le dernier match de avec 5 expulsions était Bastia-Ajaccio le 2 mars 2013. Bastia l'avait emporté 1-0 sur un but de Maoulida et un certain Florian Thauvin portait le maillot du SCB !