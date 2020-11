OM - Le conflit avec Neymar ? "Affaire classée" pour Alvaro

Dans des propos accordés à Canal+, le défenseur central de l'OM est revenu une ultime fois sur son embrouille avec Neymar. Une histoire déjà oubliée.

Les accusations de racisme de Neymar envers Alvaro, dans la foulée du Classique, mi-septembre, lors duquel le Brésilien avait été exclu pour une tape sur le défenseur espagnol, avaient fait couler beaucoup d'encre. Si les deux joueurs ont été blanchi par la commission de discipline, le Marseillais avait été légèrement dépassé...

En effet, cela avait largement dépassé le cadre du football, puisque l'ancien de avait reçu des menaces de mort. Une situation très compliquée à gérer. "J'ai commencé à recevoir plus de deux millions de messages sur mon téléphone, je n'avais jamais vu un tel chiffre, avec toutes sortes de menaces, des messages dans d'autres langues".





"Je ne comprenais rien. Ils m'ont envoyé des photos des voitures que nous utilisions, ils disaient qu'ils allaient venir chez moi pour me tuer, il y a aussi eu des messages à mes parents avec leur magasin qui disaient qu'ils allaient les tuer aussi", avait-il expliqué dans une interview accordée à Mundo Deportivo, choqué.

"Les mots prononcés ne doivent pas être sortis de leur contexte"

Quelques semaines après cet épisode malheureux, Alvaro Gonzalez a été invité par Canal+ à revenir sur celui-ci. Avec du recul, le défenseur central estime que les deux hommes pourraient pourtant bien s'entendre... "Je pense que Neymar se comporte d’une certaine manière sur le terrain et que certainement il est différent dans la vie. Il est certain que s’il jouait avec moi aux jeux vidéo ou autre, il aurait une opinion différente de moi", a d'abord expliqué le pilier de la défense phocéenne.

"Au final, PSG-OM, c’est ça. Mais il faut que tout cela reste sur le terrain parce que moi, ce que je fais sur le terrain est resté sur le terrain. Au final ce sont des derbys agréables à jouer et il faut en rester là. Après, les mots prononcés ne doivent pas être sortis de leur contexte. Et surtout il ne faut accuser personne d’avoir prononcé des insultes racistes car ça n’a pas été le cas des deux côtés, parce qu’avec toutes les caméras qu’il y a dans le stade, en plus de celle de Neymar, ça se serait su clairement. Affaire classée donc", a ensuite commenté Alvaro Gonzalez. Alors qu'il ne s'est pas exprimé sur le sujet depuis, pas sûr que le Brésilien du PSG l'entende de cette oreille.