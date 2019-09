PSG-OM programmé le dimanche 27 octobre

Le premier classique de la saison entre le PSG et l'OM se tiendra le dimanche 27 octobre prochain à 21 heures.

On connait la date et l'horaire exacte de la première confrontation entre Paris et l'OM en cette saison. Elle se tiendra le 27 octobre prochain à 21 heures au Parc des Princes. La LFP a confirmé cette programmation ce jeudi.

La rencontre se déroulera dans le cadre de la 11e journée du championnat et cette levée verra également se mesurer à (samedi 17h30) et accueillir (vendredi 20h45).

Dans cette opposition entre les deux ennemis jurés, le PSG reste sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues. D'autre part, il faut remonter au 28 février 2010 pour trouver la trace d'un dernier succès des Phocéens dans la capitale. Et c'était l'année dernier du titre de champion pour les Olympiens.

Actuellement, et après 7 journées disputées, il n'y a que trois points d'écart entre le PSG (1e) et l'OM (6e). L'équipe de Villas-Boas réussit même "la performance" d'afficher pour l'instant moins de défaites que son prestigieux rival (1 contre 2). Les Marseillais n'ont perdu que face à Reims en ouverture de la saison, tandis que le PSG est tombé contre le même Reims et aussi face à Rennes.