PSG, Neymar : "Je veux être le meilleur footballeur du monde"

Conscient que sa communication n'est pas parfaite, l'international brésilien a toujours l'ambition de devenir le numéro 1 de la planète football.

Neymar a démontré depuis deux semaines, à ce qui aurait pu l'oublier, qu'il fait bel et bien partie des meilleurs joueurs de la planète. Buteur face à et face à l'Olympique Lyonnais lors des deux derniers matches, l'international brésilien a signé un retour à la compétition remarqué. L'ancien attaquant du a déjà prouvé qu'il était de nouveau indispensable au PSG et aura l'occasion de le prouver à nouveau face à Reims ce mercredi.

Considéré comme le troisième meilleur joueur du monde derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Neymar n'a jamais caché qu'il voulait être le meilleur et remporter un Ballon d'Or dans sa carrière. Dans une interview accordée à The Mirror, l'attaquant du a de nouveau confessé sa volonté de devenir le numéro 1 de la planète football : "Je veux être le meilleur footballeur du monde. C'est aussi simple que cela".

"Je suis très réservé"

S'il n'a pas encore atteint son objectif c'est aussi à cause des blessures, il est revenu sur ces épisodes de sa carrière : "C'est la pire période de la carrière d'un sportif. En deux ans, j'ai eu deux blessures graves et cela m'a laissé pratiquement six mois sans jouer au football. Mais les blessures font partie de la carrière d'un joueur et nous essayons de nous préparer et d'empêcher qu'elles ne se reproduisent. Je fais des exercices préventifs avec mon entraîneur physique et mon physiothérapeute".

Neymar est conscient que sa communication est loin d'être parfaite : "Je ne suis pas une quelqu'un de bavard. Je suis très réservé, je garde les choses pour moi. Mais il arrive un point où je finis par être frustré, en colère, en train d'exploser et de ne pas communiquer correctement. J'essaie d'améliorer cela. Chaque fois que je dois avoir une conversation avec quelqu'un, j'essaie de parler. Et je pense que cela me fait du bien".

Enfin, l'international brésilien a souligné l'importance de son entourage : "Mes parents, ma soeur, ma famille et mes amis, c'est pour eux que je joue au football et que je m'entraîne tous les jours, car je sais qu'ils sont toujours à mes côtés. Ils m'ont aidé quand je n'avais rien, et ils sont aujourd'hui ma source d'inspiration. Quand je suis chez moi, j'essaie d'être avec mes amis, je passe du temps avec ma famille. Je fais des choses qui me font me sentir bien".