PSG-OM : le gros coup de gueule de l'OM contre l'arbitrage

La pilule a du mal à passer du côté de l'Olympique de Marseille. Les Phocéens peuvent l'avoir mauvaise après la défaite au Parc des Princes contre l'ennemi juré, le PSG. Alors qu'ils étaient revenu à hauteur au tableau d'affichage grâce à un but de Duje Caleta-Car, ils ont concédé un penalty litigieux en fin de première période sur une main sévère à l'encontre de Valentin Rongier.

Longoria agacé

Et en toute fin de match, lorsque l'OM a pensé égaliser par l'intermédiaire de William Saliba, l'arbitre de la rencontre a finalement annulé le but du défenseur phocéen. Outre ces deux faits de jeu, des fautes de Danilo et Marquinhos ont été oublié ce qui a mis en rage l'OM. Après la rencontre, Pablo Longoria, président de l'OM, a poussé un coup de gueule contre l'arbitrage, au micro de Prime Vidéo.

"Je suis surpris pour certaines décisions. On a vu un match avec des occasions entre deux équipes qui défendaient sur un bloc moyen. Mais vraiment je suis surpris, je crois qu'on doit protéger le football. On a vu cette semaine des décisions bizarres comme lors de Leipzig-Atalanta. Là ce n'est pas du football. Le ballon touche clairement la cuisse de Rongier. Il y a une situation où ça doit être clair pour tous les championnats. Cette décision est difficile à accepter", a argumenté Pablo Longoria.

Sampaoli et Harit plus mesurés

"La main est déjà involontaire en plus. La VAR doit éviter les erreurs. C'était une décision importante. Il faut respecter le football. C'est un match qui se joue sur le contrôle des individualités au milieu de terrain. Mais un match entre deux équipes comme ça, ce sont les petits détails qui font la différence. Ce n'était pas un match ou on a eu beaucoup d'occasion, je suis critique aussi. Mais la VAR doit aider sur les petits détails", a ajouté le président de l'OM.

Jorge Sampaoli était un peu plus mesuré, toujours au micro de Prime Vidéo : "Non, c’est une décision arbitrale. Je ne parle pas, je ne commente pas les décisions de l’arbitre, ce n’est pas à moi de le faire. Il y a des émotions. Parfois je réclame ponctuellement sur une occasion. Dans le feu de l’action et sans manquer de respect à qui que ce soit. Ce n’est pas à moi de le juger, mais ceux qui l’envoient la, qui devront analyser ce qu’il a produit

En zone mixte, Amine Harit, entré en jeu à la pause, a également été invité à commenter la polémique : "Sur le but refusé, il n'y a rien à dire, il y a une légère position de hors-jeu de William, mais sur le penalty, c'est une décision injustifiée. Le ballon touche la cuisse de Valentin avant de rebondir sur sa main, il n'y a aucune volonté de faire main. L'arbitre a pris sa décision, mais je pense que ça n'a pas été la bonne".