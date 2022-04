Sampaoli, Pochettino et les réactions après PSG - OM (2-1)

Le duel entre Paris et l’OM n’a pas été très emballant ce dimanche et au final il n’y a que la victoire parisienne à retenir (2-1). Au coup de sifflet final, les Parisiens se sont dit heureux, car l’essentiel a été acquis. Les Olympiens, eux, ont regretté le faux-pas concédé mais aussi quelques décisions arbitrales regrettables. Ce faux-pas est cependant loin de les abattre, car ils se projettent déjà sur la suite avec l’idée de rebondir.

Boubacar Kamara (milieu de terrain de l’OM sur Prime Vidéo) : « Il y a de la déception. On est venu avec des intentions. Je pense qu’on a fait un bon mach. En face, y a de grands joueurs, ça se joue sur les détails. Ce soir, on a perdu, mais il ne faut pas oublier nos objectifs. Minimaliste ? Je ne sais pas. On joue contre une équipe. On a essayé d’avoir le ballon. Y a eu du bon, comme du mauvais. Maintenant, il faut se reposer ».

Pablo Longoria (président de l’OM sur Prime Vidéo) : « Je suis surpris, par rapport à beaucoup de décisions. On a vu un bon match de football, avec des équipes qui ont défendu avec leurs moyens. Ça s’est joué sur le contrôle. C’est vrai que c’est un match sans beaucoup d’occasions. Mais vraiment parfois dans le football, je suis surpris. On doit protéger le football. Ca ce n’est pas du football, surtout quand le ballon touche la cuisse avant. C’est pourtant la règle dans tous les championnats européens, quand ça touche une partie de corps avant, ça ne compte pas. C’est une décision difficile à accepter. C’est une position involontaire, et en plus la main est à côté du corps. On a la VAR pour éviter ce genre d’erreurs pourtant. En plus, c’était juste avant la pause ».

Jorge Sampaoli (entraineur de l’OM sur Prime Vidéo) : « Je pense qu’on a bien joué. On a eu le contrôle du ballon pendant pas mal de temps. On a poussé dans les derniers instants pour avoir le nul. On aurait pu avoir un résultat meilleur. Il n’y a pas que l’accumulation des matches (qui dérange), mais aussi l’effectif réduit. On n’est pas armés pour jouer autant de matches. Je pense qu’on a été meilleurs qu’eux en première période. Quand vous jouez contre l’un des meilleurs effectifs au monde, c’est difficile. Mandanda pas titulaire ? Il a été très bien lors des derniers matches. J’ai beaucoup de respect pour lui, mais faire jouer Pau Lopez était aussi important. Ce sont deux très bons gardiens. C’est mon choix ».

Cédric Bakambu (attaquant de l’OM sur Prime Vidéo) : « Tous les matches, on les dispute pour gagner. On avait un plan de jeu, basé sur la possession. On a eu du mal à entrer dans le match. Après, les grandes rencontres, ça se joue sur les détails. On perd, mais la route est encore longue, il reste des points à prendre et il va falloir se battre jusqu’à la fin. On a joué par intermittence, mais il fallait s’y attendre face au PSG, une grande équipe. On savait que ça allait être compliqué. J’ai confiance en mon équipe et en mon staff. Il va falloir faire le maximum. On était déçus dans le vestiaire, mais il va falloir se remettre dans le bain, afin d’entamer le sprint final de la meilleure des manières. »

🗣️ Marquinhos - « Un Classico, il faut mettre tout de côté, c’était pas le moment de faire ça. »

Le capitaine parisien déçu du soutien des supporters lors du Classique.#PSGOM #Ligue1UberEats pic.twitter.com/Ho27XURPvC — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 17, 2022

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Prime Vidéo) : « Le plus important c’était de gagner et prendre les 3 points. On peut encore progresser. En 1e période, on a bien joué. Après on leur a offert la possibilité de revenir. Mais on était sous contrôle et on mérite la victoire. Comment tenir le groupe mobilisé ? Ce n’est pas encore fait pour le championnat. Nous devons encore gagner nos matches. Ça va être aussi l’opportunité de lancer quelques jeunes pour le futur. C’est important pour le club. Il faudra trouver la motivation. Et les équipes qu’on va jouer vont jouer quelque chose. La rotation au poste de gardien ? Ce n’est pas une solution facile. Je pense qu’on a les meilleurs gardiens au monde. C’est bien pour le club, c’est une bonne chose. Les difficultés, c’est pour nous, pour manager tout ça. Tout donnera un débat. Il y aura toujours des gens qui s’opposeront à ce que vous faites. Moi je pense qu’on a eu la bonne façon de manager. La sortie de Kylian avant la fin ? C’était le moment de changer avec Mauro. J’avais besoin d’avoir Mauro qui défend bien sur les corners lors des 6, 7 dernières minutes ».

Marquinhos (défenseur du PSG sur Prime Vidéo) : « On retient la victoire. C’est un match à gagner. S’il y du beau jeu, tant mieux, mais le plus important c’était de gagner. On est venus ici pour les 3 points et gagner ce match, pas pour bien jouer et perdre à la fin. C’est toujours 3 points de plus et contre un adversaire direct. On n’a rien lâché ce soir. L’ambiance ? Oui, elle était étrange. Franchement, je ne m’y attendais pas. C’est un classico. Faut tout mettre de notre côté lors des Classicos. Ce n’était pas le moment de faire ça. Ils (les supporters) ont leurs arguments, mais il fallait laisser la fierté et l’orgueil de côté pour ce match. Mais moi comme joueur, je ne suis pas d’accord ».