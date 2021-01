PSG-OM : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Le PSG affronte Marseille mercredi pour le Trophée des Champions. Diffusion TV, streaming, compo probable... Goal vous dit tout sur ce choc !

Le PSG affronte Marseille mercredi (21 h) à Lens pour le . Un rendez-vous spécial à plus d'un titre. L'enjeu, d'abord, sera de remporter le premier trophée de la saison. Dans le cas où Paris l'emporterait, ce serait tout simplement le premier titre de Mauricio Pochettino dans sa carrière d'entraîneur. L'ancien coach des Spurs dirigera son troisième match sur le banc parisien et pourrait s'offrir des débuts en fanfare.

Une victoire dans le Trophée des Champions serait d'autant plus belle pour Pochettino et Paris qu'ils affrontent leur rival historique. Ce match aura un air de revanche car personne n'a oublié la défaite du PSG 1-0 au Parc des Princes en septembre dernier. Les Parisiens avaient explosé, à l'image de Neymar, Layvin Kurzawa et Leandro Paredes, tous explusés en fin de match. Le Brésilien s'était retrouvé mêlé à une affaire qui a fait grand bruit avec Alvaro Gonzalez.

Neymar avait accusé le Marseillais d'avoir prononcé des insultes racistes à son encontre avant que la LFP décide de ne sanctionner aucun des deux joueurs. Les probables retrouvailles Neymar/Alvaro mettront sûrement un peu de piment supplémentaire pour ce match. Car oui, le retour de Neymar devrait bien avoir lieu. En conférence de presse mardi, Mauricio Pochettino a confirmé que son n°10 serait du voyage dans le Nord de la . Reste à savoir s'il débutera ou non sur le terrain. À cette question, l'entraîneur parisien est resté évasif. Il a maintenu un certain suspense.

Match PSG-OM Date Mercredi 13 janvier 2021 Coup d'envoi 21h00 (CET)

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

Le match PSG-OM est co-diffusé par les chaînes Canal+ et Téléfoot.

Chaîne TV Streaming Canal+ et Téléfoot MyCanal et Téléfoot

Le groupe du PSG et la compo probable

Position Les joueurs convoqués Gardiens Keylor Navas, Sergio Rico, Mathyas Randriamamy Défenseurs Marquinhos, Abdou Diallo, Mitchel Bakker, Alessandro Florenzi, Timothée Pembélé, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa Milieux Marco Verratti, Danilo Pereira, Leandro Paredes, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Julian Draxler Attaquants Angel Di Maria, Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Moise Kean

La compo probable : Navas - Pembélé, Marquinhos (c), Kimpembe, Bakker - Paredes, Danilo P. - Verratti - Di Maria, Neymar - Icardi.

Les principaux absents

Thilo Kehrer, Colin Dagba, Rafinha Alcantara (Covid-19), Alexandre Letellier (coude), Juan Bernat (genou)