PSG-OM : dans le rétro avec... Luis Fernandez et Éric Rabésandratana

Avant PSG-OM ce dimanche au Parc des Princes (21h), Luis Fernandez et Éric Rabésandratana racontent leurs Classiques à eux. Un souvenir impérissable.

C'est un match historique entre deux clubs mythiques du Championnat. Un "Classique", comme il est coutume de l'appeler aujourd'hui. PSG-OM, ou OM-PSG, reste une opposition qui attire les foules. Ce genre de match qui vous marque un homme. Luis Fernandez et Éric Rabésandratana sont de ceux-là, marqués à jamais par ce choc qu'ils ont vécu de l'intérieur. Pour Goal, ils se sont rappelés d'un rencontre en particulier. Leur match événement.

OM-PSG (0-1) : 8e de finale aller de , le 30/03/1982

LUIS FERNANDEZ : "Je me souviens d'un Classique du côté de Marseille. On l'avait remporté et j'avais marqué un but. Ce jour-là, j'avais frappé de loin, il y a eu un faux rebond et ça a trompé Marc Lévy, le gardien de l'époque. Le ballon a sûrement touché une motte de terre. Et le lendemain, en titre dans 'Le Provençal', on pouvait lire 'Fernandez peut dire merci au jardinier'. En même temps, c'était vrai. Le terrain nous a donné un coup de main en changeant la trajectoire du ballon. On a gagné, on a marqué, et c'est l'essentiel. Un Classico, ça te galvanise, t'as envie de tout casser, de leur marcher dessus. C'est le genre de rencontre qu'on aime jouer, il y a de l'envie, l'état d'esprit est différent, la motivation est là, on ne veut pas décevoir nos supporters. On n'a pas le droit à l'erreur, on doit gagner. Et même si aujourd'hui, les moyens du PSG ne sont pas les mêmes que ceux de l'OM, c'est un match qu'on attend toujours, d'un côté comme de l'autre. Ça reste un match pour les supporters. Ça chambre, c'est bon enfant. J'aime bien, tant que ça reste sur ce terrain-là..."

PSG-OM (2-1) : 32e journée de D1 au Parc des Princes, le 04/05/1999

ÉRIC RABÉSANDRATANA : "Le match qui m'a le plus marqué, c'est forcément celui de 99. On perd 1-0, sur un but de Florian Maurice, et à 6 minutes de la fin, on revient avant de prendre l'avantage. Le stade était en feu, c'était magnifique. On a couru après le score toute la rencontre. Puis il y a eu ce coup d'éclat de Simone qui nous met ce but, et à deux minutes de la fin, Bruno Rodriguez marque. C'était magique ! On filait vers une défaite, et au final ce match nous sort d'une zone difficile. Les supporters ne nous ont pas laché, il nous ont poussé tout le match. Nous aussi on s'est accrochés. C'était un grand moment. Tout le monde l'a vécu comme un soulagement parce qu'en plus d'avoir gagné, on a fait une belle opération au classement, ça nous a évité une fin de saison très compliquée. Alors, le faire contre Marseille, c'était encore plus beau... J'ai presque envie de dire que si on était descendu et qu'on avait gagné contre Marseille, ça aurait été moins grave. J'exagère, mais c'était un petit peu ça l'idée. Pour nous, c'était un match hyper important encore."