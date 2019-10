PSG-OM, Thomas Tuchel : "Comme un match de Ligue des Champions"

L'entraîneur du Paris Saint-Germain était en conférence de presse avant la réception de l'OM dimanche en clôture de la 11e journée de Ligue 1.

Le groupe et les absents

Thomas Tuchel : Neymar, Thilo (Kehrer), Gana (Gueye) et Thomas (Meunier) ne sont pas avec le groupe. Tous les autres sont disponibles. On a un autre entraînement demain [dimanche] matin. On décidera de quels joueurs sont avec nous après. Ander (Herrera) a fait l'entraînement, Drax est prêt. (...) Colin (Dagba) aussi, on doit décider demain, mais il est avec l'équipe depuis deux semaines maintenant. Il se sent bien, il est libre. Il est le seul spécialiste et on doit décider demain si on prend le risque de le faire démarrer et de gérer son temps de jeu pendant le match. Mais j'ai l'impression qu'il est prêt.

L'atmosphère d'un Classique

On attend une atmosphère spéciale. C'est un match avec une grande histoire en . C'est très important qu'on respecte ce match. On a beaucoup de respect pour nos supporters, c'est très important pour eux. On aime cette ambiance et cette atmosphère. On a l'expérience, et nous sommes très compétitifs dans ce genre d'ambiance. Je suis convaincu que nous sommes prêts pour nous battre avec eux. (...) On n'a pas peur, même si on a beaucoup de respect pour le Classique et l'OM.

Une affiche déséquilibrée ?

Je peux comprendre son avis (à André Villas-Boas, ndlr). Nous sommes dans un bon moment, nous sommes forts, on a remporté le Championnat beaucoup de fois, mais il y a des matches dans chaque championnat, comme Schalke-Dortmund ou le Clasico en , où le classement ne fait pas vraiment de différence. C'est un match isolé, comme un match de ou un grand match de . Tout peut arriver.

Mbappé titulaire ?

Je ne vais pas le dire maintenant. On a parlé ensemble mardi, on a eu un rendez-vous à Bruges, après non. Il n'y a pas eu de réactions musculaires de sa part. (...) C'est difficile de dire combien de minutes il peut jouer mais on va décider demain. Tout le monde sait que je veux jouer avec Kylian.

L'état d'esprit de Cavani

Il est déçu bien sûr. Il a été absent plusieurs semaines, il a beaucoup manqué. J'ai parlé avec lui, et c'est difficile. D'un côté, je veux lui donner des minutes parce qu'il l'a mérité, Il a travaillé super dur pour être prêt avec une bonne capacité physique. Mais d'un autre côté, je dois toujours penser à l'équipe, à l'équilibre et pendant un match je ne peux pas lui promettre qu'il joue 20 ou 30 minutes. S'il y a des blessures ou des choix tactiques ce n'est pas possible... Mais c'est dur pour moi aussi. Il est déçu, je sais qu'il l'est, on en a parlé, mais il ne le montre pas à l'entraînement. J'espère qu'il va rester patient, avec un bon état d'esprit. Je vais essayer de lui donner du temps de jeu parce qu'il a besoin de minutes pour retrouver du rythme et être un joueur important pour nous.

Neymar

On fait tout notre possible pour récupérer Ney le plus vite possible. Ça va mieux et il est bien.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.