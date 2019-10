PSG-OM (4-0) : Icardi carbure encore !

Comme face à Bruges (5-0) mardi en Ligue des champions, l'Argentin a été l'un des artisans de la démonstration parisienne dimanche contre l'OM (4-0).

Les mots vont finir par manquer pour décrire l'état de forme de Mauro Icardi (26 ans). Recruté par le PSG pour ses qualités de serial-buteur, l'Argentin confirme match après match qu'il est bien une gachette redoutable. Déjà auteur de 5 buts lors de ses 4 dernières sorties avant le Classique de dimanche contre l'OM (4-0), le n°18 a encore fait parler sa classe, faisant passer son compteur à 7 réalisations lors des 5 derniers matches grâce à un nouveau doublé.

Comme face à Bruges (5-0) mardi, Mauro Icardi n'a pas participé outre-mesure au jeu de son équipe. Il s'est contenté de se placer entre les deux axiaux, Caleta-Car et Kamara, mais il n'a pas compté ses efforts. Il a ainsi étiré les lignes et s'est encore montré particulièrement adroit devant le but, ouvrant le score en deux-temps, d'abord, sur un excellent centre d'Angel Di Maria (1-0, 10e), avant de faire le break d'une tête bien sentie devant Mandanda sur un service de Marco Verratti (2-0, 26e).

20 minutes... avec Cavani

Et même si Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, se refuse toujours à parler de hiérarchie entre lui et Cavani, le débat va inévitalement être nourri après cette sortie. Car ce dimanche, "Edi", son principal rival a fait son retour en compétition. L'Uruguayen, ovationné par le Parc des Princes, est entré en jeu à la 71e à la place Kylian Mbappé, se positionnant sur l'aile gauche d'une attaque à trois... à côté d'Icardi, resté en pointe durant toute la rencontre.

Preuve que la pointe est promise à Icardi ? Ou au contraire que les deux hommes peuvent jouer ensemble ? À cette seconde question, Thomas Tuchel répondait samedi : "Ce sont deux joueurs similaires, ils sont buteurs et travaillent beaucoup sans le ballon pour faire le pressing. S'ils jouent ensemble, ils peuvent aussi trouver une solution. Il faut essayer..." Le test a été trop court pour tirer des conclusions définitives. Mais si on l'a vu ce dimanche, pourquoi ne pas le revoir à l'avenir...

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.