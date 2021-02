PSG-Nîmes : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Le PSG reçoit Nîmes mercredi pour la 23e journée de Ligue 1. Diffusion TV, streaming, compo probable... Goal vous dit tout sur ce match !

Le PSG doit se refaire la cerise. Après une défaite chaotique à Lorient (3-2) dimanche, l'équipe de Mauricio Pochettino va tenter de repartir de l'avant ce mercredi (21 h) au Parc des Princes contre Nîmes, pour le compte de la 23e journée de L1.

Relégué à la troisième place du classement, à une unité de Lyon (2e) et trois de Lille (1er), Paris ne doit plus perdre de points en route. Encore moins face à la lanterne rouge nîmoise. Une nouvelle contre-performance du PSG ferait tâche dans le tableau de marche de Pochettino et son équipe avant d'affronter l'OM dimanche à l'occasion d'un Classique qui s'annonce chaud bouillant au vu de l'actualité qui agite les Phocéens en ce moment.

Pour s'assurer une préparation plus calme que celle de l'OM, Paris doit retrouver des couleurs contre Nîmes. "On doit absolument gagner et prendre les trois points", a lui-même annoncé Mauricio Pochettino en conférence de presse.

Paris devra encore composer avec de nombreux absents. Neymar sera suspendu pour une accumulation de carton jaunes. Navas (adducteurs), Marquinhos, Herrera (reprise), Verratti et Diallo (Covid-19) sont forfaits, comme Juan Bernat qui ne devrait reprendre l'entraînement collectif qu'au mois de mars.

Match PSG-Nîmes Date Mercredi 3 février 2021 Coup d'envoi 21h00 (CET)

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

Le match PSG-Nîmes est diffusé par la chaîne Canal+.

Chaîne TV Streaming Canal+ MyCanal

Le groupe du PSG et la compo probable

La compo probable : Rico - Florenzi, Kehrer, Kimpembe (c), Kurzawa - Di Maria, Danilo Pereira, Paredes, Neymar - Icardi, Mbappé

Les principaux absents

Navas (adducteurs), Marquinhos, Herrera (reprise), Verratti, Diallo (Covid-19), Neymar (suspendu), Bernat (genou)