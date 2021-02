PSG-Nîmes, Mauricio Pochettino : "On a beaucoup parlé avec l'équipe"

Mauricio Pochettino espère une réaction du PSG mercredi (21h) contre Nîmes. Il rappelle qu'il a besoin de temps pour "créer une équipe forte".

Après la défaite surprise à Lorient dimanche (3-2), le PSG va tenter de se relancer mercredi avec la réception de Nîmes (20eme) pour le compte de la 23eme journée de Ligue 1. Avant ce match, Mauricio Pochettino était en conférence de presse.

Que pensez-vous de la démission d'André Villas-Boas ?

Mauricio Pochettino : Je n'ai rien suivi par rapport à cela. On était en réunion, il y a eu l'entraînement, on est complètement focus sur le match de demain. On doit absolument gagner cette rencontre et prendre les trois points.

À quel point l'absence de Keylor Navas pénalise l'équipe et comment jugez-vous le niveau de Sergio Rico ?

Il est important de maintenir une concurrence entre tout le monde. On a une équipe compétitive. On est très contents d'avoir Sergio Rico et on est satisfaits de son niveau.

Que pensez-vous de l'implication des jeunes joueurs à l'entraînement ?

Je suis content des jeunes, ils ont un très bon niveau. Dans une grande équipe comme la nôtre, il n'y a pas beaucoup de places pour qu'ils jouent c'est dommage. Mais je suis convaincu que ça va venir avec le temps.

« On doit s'améliorer collectivement, j'assume ma responsabilité à Lorient »

Qu'allez-vous devoir améliorer demain pour gagner en consistance au milieu de terrain ?

On doit s'améliorer collectivement, pas seulement dans un secteur de jeu. J'assume ma responsabilité à Lorient. On pensait avoir gagné à 2-1 mais sur deux actions on a perdu les trois points. On a beaucoup parlé avec l'équipe pour chercher des solutions.

Comment faire en sorte d'être performant sans Marco Verratti ?

Marco est un grand joueur mais on aurait pu gagner à Lorient sans lui. Il y a beaucoup de grands joueurs dans cette équipe et son absence ne doit pas être une excuse.

Avez-vous le sentiment d'avoir déjà posé votre patte sur l'équipe ? Quel bilan faites-vous de vos débuts ?

C'est trop tôt pour faire un bilan. Il y a eu trop peu de matches et d'entraînements. Je suis très content de la responsabilité des joueurs. On veut créer une équipe forte. Avec le staff, on a besoin de temps pour poursuivre l'entraînement et mettre en place un collectif taillé pour remporter tous les matches.

Avec ce classement très serré devant, craignez-vous de ne pas avoir suffisamment de temps pour mettre en place vos idées ?

On est arrivés en janvier avec les circonstances que vous connaissez. L'obectif pour nous, c'est de gagner des matches et d'optimiser l'équipe. On veut remporter la Ligue 1, c'est notre objectif prioritaire et il y a beaucoup de matches encore pour le faire.

Est-ce un regret que le PSG n'ait pas attiré Dele Alli cet hiver ? Votre effectif est-il armé pour gagner la Ligue 1 et la Ligue des champions ?

Quand un entraîneur arrive, qu'il découvre un effectif large de 30 joueurs, la première étape est d'apprendre à les connaître et de donner l'opportunité à chacun de se montrer. C'est ça la priorité pour un nouveau staff. Pour la deuxième question, on verra à la fin de la saison si on a réussi à atteindre nos objectifs.