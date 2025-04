PSG - Nice : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Un PSG en quête d’invincibilité, un Nice à la poursuite de l’Europe : le choc promet des étincelles ce vendredi soir au Parc.

Déjà couronné champion de France, le Paris Saint-Germain ne compte pas lever le pied. Ce vendredi 25 avril, le club de la capitale reçoit l’OGC Nice en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Un duel à enjeu : Paris vise un exploit inédit dans l’histoire du championnat, tandis que les Niçois veulent garder espoir dans la course à la Ligue des champions.

Un PSG invincible, un Nice relancé

Imbattables cette saison en championnat, les Parisiens ont l’occasion de marquer l’histoire : aucune équipe n’a jamais terminé invaincue une saison de Ligue 1. Il ne leur reste plus que quatre rencontres à disputer pour atteindre ce record. En 2025, seules deux défaites sont venues ternir le parcours du PSG - toutes deux en Ligue des champions, notamment face à Liverpool et Aston Villa, sans impact sur la qualification.

Côté niçois, mars fut difficile avec deux revers, une victoire et un nul. Mais les hommes de Francesco Farioli semblent avoir redressé la barre, n’ayant perdu qu’une seule de leurs trois rencontres en avril. Le Gym sort d’un match nul obtenu à Strasbourg, suivi d’une victoire contre Angers (2-1). Et attention : Nice se montre souvent inspiré au Parc des Princes.

Un enjeu majeur pour Nice

En s’imposant face au PSG, les Aiglons (5es, 51 points) pourraient faire une entrée fracassante sur le podium. Chaque point vaut de l’or en cette fin de saison où le haut du tableau est plus que jamais serré. L’ambition européenne est bien présente, et les Niçois savent qu’ils n’ont plus droit à l’erreur.

Horaire et lieu du match

PSG - Nice

31e journée de Ligue 1

Lieu : Parc des Princes

A 20h45, heure française

Les compos probables du match PSG - Nice

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - D. Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Nice : Bulka - Ndayishimiye, Abdelmonem, Bard - Clauss, Rosario, Boudaoui, Abdi - Guessand, Laborde, Boga

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Nice ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice sera à suivre ce vendredi 25 avril 2025 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN 1. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.