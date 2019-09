PSG, Mbappé et Verratti ont convaincu Neymar de rester ?

L'attaquant français et le milieu italien auraient passé leur été à tenter de faire changer d'avis l'international brésilien.

Sur le départ tout au long de l'été, Neymar a finalement été contraint de rester au . De retour sur les terrains depuis la semaine dernière contre , l'international brésilien a rapidement su se montrer de nouveau indispensable au PSG. En effet, l'attaquant du club de la capitale a marqué deux buts très importants face à Strasbourg et face à l'Olympique Lyonnais ayant permis de décrocher la victoire à chaque fois.

Après le match contre Strasbourg, Neymar qui avait été sifflé avait tenu à s'exprimer sur son faux départ à Barcelone : "Pour moi c'était tranquille. Je sais ce qui s'est passé, je comprends que ce soit difficile pour eux (les supporters). S'ils veulent me siffler c'est leur droit. Mais à partir de maintenant je suis un joueur de Paris et je le répète il n'y a pas de problèmes. Il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe, il ne faut pas se concentrer juste sur moi. Quand le public est derrière l'équipe, on est forts (...) J'ai déjà été dans des stades hostiles, au et en lors des matches à l'extérieur. C'est dommage. Et maintenant, je sais que je vais jouer tous les matches maintenant comme si j'étais à l'extérieur (...) La page est tournée, et je vais tout donner sur le terrain. C'est mon travail et c'est ce que je vais faire. Je n'ai pas besoin qu'on me soutienne, mais qu'on soutienne le PSG".

Mbappé et Verratti proches de Neymar

L'international brésilien semble réellement avoir tourné la page de son départ avorté au et est pleinement concentré sur sa saison avec le Paris Saint-Germain. Son attitude actuelle est totalement différente de celle du début de l'été, lorsqu'il espérait encore quitter le champion de France en titre. Dans l'édition de ce mardi de Le Parisien, on apprend que deux joueurs du PSG auraient tout fait pour convaincre le Brésilien de rester.

Présent en tribunes mercredi dernier face au Real Madrdi à côté de Neymar, Kylian Mbappé qui n'a jamais caché son admiration et son respect pour l'ancien attaquant du FC Barcelone ferait partie de ces deux joueurs, au même titre que Marco Verratti. Le milieu de terrain italien du PSG est proche de Neymar dans le vestiaire. Les trois hommes passent leur temps ensemble et ont noué des affinités lors des deux dernières saisons.

Kylian Mbappé et Marco Verratti ont donc discuté avec Neymar continuellement que ce soit en face à face ou bien via des groupes de messagerie afin de tenter de le convaincre de rester au Paris Saint-Germain. Si le Brésilien était tout de même déterminé à rejoindre Barcelone, finalement il a été contraint de rester et a décidé d'adopter la bonne attitude en se montrant professionnel et performant. Neymar semble partie pour réaliser une très grande saison à Paris.