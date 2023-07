PSG : Neymar fait le show à l’entrainement !

L’attaquant brésilien Neymar a rassuré tout le monde concernant son état de forme, ce dimanche à l’entrainement.

A quand le retour de Neymar sur les pelouses ? Les prévisions initiales laissaient penser qu’il ne sera pas opérationnel avant le mois de septembre, mais aujourd’hui il est possible d’affirmer, et sans prendre trop de risque, qu’il sera d’attaque bien avant cette date.

Neymar retrouve ses sensations

Le Brésilien s’entraine normalement depuis plusieurs jours et son retour en France après une longue convalescence. Et, ce dimanche, l’ancien Barcelonais a même pu effectuer une séance collective complète avec le reste de ses coéquipiers. Sans aucun pépin, et en ayant eu le sourire tout le long.

Neymar a même régalé l’assistance par un but splendide à l’occasion d’une opposition mise en place par Luis Enrique. Une reprise victorieuse en demi-volée qui vient prouver qu’il n’a rien perdu de ses bonnes habitudes devant les buts. L’international auriverde avait des fourmis dans les jambes et cela s’est vu.

Kang-In Lee toujours à l’infirmerie

Pourra-t-il participer à l’un des quatre matches que le PSG va disputer durant cette tournée asiatique ? Il est un peu trop tôt pour y répondre. Son entraineur n’en a pas parlé, en tous les cas, lors de sa conférence de presse. Et nul doute qu’il ne prendra aucun risque avec celui qui pourrait bien être sa seule star offensive lors de la saison à venir.

Neymar est donc débarrassé de ses soucis physiques. Ce n’est en revanche pas le cas de Kang-In Lee. L’arrière sud-coréen, recruté cet été, a eu le malheur de contracter un coup lors de sa première apparition avec l’équipe, vendredi face au Havre (2-0). Il n’est manifestement toujours pas remis. Il se peut cependant qu’il soit rétabli pour la prochaine séance, programmée lundi soir.