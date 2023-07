Les cinq enseignements à retenir du match amical PSG - Le Havre (2-0)

Le PSG a entamé sa phase de préparation estivale par un succès contre le HAC (2-0). Voici tout ce qu’il y a à retenir de cette empoignade.

Juste avant de décoller pour le Japon pour sa tournée estivale, le PSG disputait ce vendredi son premier match amical de l’intersaison. A Poissy, son nouveau centre d’entrainement, l’équipe de la capitale croisait le fer avec Le Havre, le champion de Ligue 2.

Les Parisiens l’ont emporté sur le score de 2-0. La première réalisation était signée Hugo Ekitiké. Incorporé à la pause, l’ancien rémois a fait la différence sur une reprise en deux temps. Et le second but fut l’œuvre de l’inévitable Kylian Mbappé, qui a immédiatement repris ses bonnes habitudes.

Ce match était le premier de Luis Enrique comme coach des champions de France. Et le coach espagnol a largement fait tourner, alignant quasiment deux équipes d’une mi-temps à l’autre. Il est difficile, en ces conditions, de tirer trop de conclusions, mais il n’est pas interdit d’en retenir quelques enseignements. En voici les principaux.

Mbappé réuni avec son frère

Ce match a permis à Kylian Mbappé de se produire pour la première fois avec son frère Ethan. Les deux frères ont été incorporés durant le second acte et ont donc dû partager quelques minutes ensemble sur le terrain. Ils en ont bien profité, en échangeant quelques passes. Il n’est pas certain qu’ils aient beaucoup l’occasion de se produire sous les mêmes couleurs dans le futur. A noter que Kylian, même s’il n’avait qu’une semaine d’entrainement dans les jambes, a été plutôt percutant. Et sa bonne performance a donc été matérialisée par un but à la 90e. Il a fait mouche en convertissant du plat du pied une belle passe de Cher Ndour, le nouveau transfuge italien du club.

Kang-In Lee brillant, puis blessé

Plusieurs recrues estivales ont été alignées d’entrée lors de ce match, comme le Sud-Coréen Kang-In Lee. L’ex-Majorquin est apparu plutôt à l’aise dans l’entrejeu. Il dégageait déjà une certaine assurance, avec aussi très peu de déchets dans son jeu. Malheureusement pour lui, il n’a pas pu rester sur le terrain très longtemps. Il est sorti à cause d’une blessure. Il passera des examens très rapidement pour connaitre la gravité du coup pris.

Marco Asensio très loin du compte

Parmi les autres transfuges parisiens présents au coup d’envoi, il y avait également Marco Asensio. L’ancien madrilène a été assez discret, ne touchant que très peu de ballons durant la mi-temps qu’il a passée sur le terrain. Il serait injuste de le condamner dès maintenant, mais le constat est qu’il n’a pas été très rassurant. L’Espagnol doit encore s’adapter à sa nouvelle équipe et au football français. Une fois que ça sera le cas et qu’il sera dans une meilleure forme physique, ça ira certainement mieux.

Paris qui monopolise le ballon, la patte Enrique déjà visible

Lors de ce match, Paris n’était pas vraiment opposé à un ogre. Néanmoins, l’adversité était intéressante dans la mesure où le HAC en est déjà à son 3e match de préparation. Bien qu’évoluant avec une équipe expérimentale et au sein de laquelle une bonne partie des joueurs ne se connaissaient pas, Paris a su imposer sa maitrise. Il a gardé la possession et a cherché à évoluer haut sur le terrain. On y décèle déjà la patte Luis Enrique. Le coach espagnol a affirmé dès son arrivée qu’il veut que sa formation donne du plaisir aux supporters. En étant maitre du ballon, elle a clairement de bonnes chances d’y arriver.

Les indésirables jouent le jeu

Une trentaine de joueurs ont été conviés à ce premier match test, y compris ceux dont le club cherche à se séparer. Ces joueurs-là, à l’instar de Keylor Navas et de Layvin Kurzawa, se sont montrés plutôt appliqués. Il n’est pas certain cependant qu’ils aient réussi à infléchir le cours de leur destin. Notons également que des jeunes comme Ismaël Gharbi et Pascal Noha Lemina se sont montrés incisifs et se sont chacun offert une occasion de but.