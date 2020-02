PSG - Neymar et Paredes répondent à Delort sur Instagram

Alors que l'attaquant montpelliérain a critiqué l'attitude des deux joueurs parisiens, ces derniers lui ont répondu après la rencontre.

"Neymar, on verra comment il me regarde. Comme vous le savez, moi, je n'ai peur de personne. Et puis, c'est plus Paredes que Neymar. Lui, c'est incroyable comment il parle. On va essayer de mettre un doublé." Interrogé la semaine dernière sur Bleu Hérault, Andy Delort avait lancé les hostilités avant le match retour entre le PSG et .

Lors du match aller, l'attaquant héraultais s'en était pris au meneur de jeu brésilien, l'accusant de chambrer sur le terrain. Les deux hommes avaient ensuite échangé quelques mots dans les couloirs de la Mosson à l'issue de la rencontre.

Plus d'équipes

Ce samedi après la large victoire parisienne, Neymar et Leandro Paredes ont tenu à adresser un message à l'ancien caennnais à travers un poste Instagram montrant les deux joueurs avec le maillot de Delort dédicacé et ce message : "Un calin pour notre ami", accompagné de nombreux smileys.

L'article continue ci-dessous

Auparavant, les Parisiens avaient également répondu sur le terrain, comme l'avait souhaité leur entraîneur Thomas Tuchel en conférence de presse : "Tout le monde peut donner un avis et je préfère qu'on réponde sur le terrain". Et ce avec un Neymar une nouvelle fois très en jambes, mais également apparu nerveux contre l'arbitrage.

"J'ai pris un petit pont"

Passé en zone mixte après la rencontre, Andy Delort a lui aussi tenu à dédramatiser la situation. "J'ai pris un petit pont, s'est-il exclamé au moment d'évoquer Neymar. Je n'ai jamais dit que ce n'était pas un grand joueur. On l'a vu ce soir, c'est un super joueur qui, techniquement, fait la différence."

Avant de poursuivre, après avoir été relancé sur la question : "Je ne joue plus contre Paris, donc on va essayer d'arrêter de parler de Neymar ! J'ai l'impression qu'il y a eu un truc de fou à l'aller... Là, c'est fini. Plus de questions, là du coup?"