"Parle Français ? Mon cul", Neymar en colère contre le 4e arbitre à la mi-temps de PSG-MHSC

Particulièrement énervé à la fin de la première mi-temps, Neymar l'a fait savoir au 4e arbitre de la rencontre dans le couloir des vestiaires.

Une nouvelle fois très en vue dans le jeu ce samedi contre (5-0), Neymar s'en est également pris à l'arbitre de la rencontre, Jérôme Brisard à la fin de la première mi-temps.

Victime de plusieurs fautes en première période (neuf à l'issue de la rencontre), le Brésilien s'est agacé pendant les 45 premières minutes. Au point de s'en prendre à l'arbitre d'abord sur la pelouse avant d'aller tirer un corner à la 38e minute. Une première altercation qui lui vaudra un carton jaune.

Au moment de retourner aux vestiaires quelques minutes plus tard, il n'avait toujours pas digéré cet avertissement. "Moi je joue au foot et lui me met un carton jaune !", s'est-il alors exclamé en Portugais. à l'attention cette fois du 4e arbitre Avant de poursuivre, à l'attention de Marco Verratti : "Dis-lui (à l'arbitre) qu'il ne peut pas me mettre de carton jaune !"

Et après s'être vu intimé de "parler français" par l'intéressé, le Brésilien n'a pas décoléré, regagnant son vestiaire en ruminant "parle français mon cul". Un moment de tension qui intervient alors que les Parisiens menaient déjà 3-0 à la pause.

Plus d'équipes

Au match aller déjà, Neymar avait échangé quelques mots à la fin de la rencontre, notamment avec un Andy Delort qui lui avait reproché de trop chambré sur le terrain.