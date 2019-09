PSG - Icardi peut-il s'imposer sur le long terme ?

Prêté avec option d'achat, l'Argentin pourrait faire ses débuts contre Strasbourg. Peut-il prendre la succession de Cavani à la pointe de l'attaque ?

La réception de ce samedi (17h30) pourrait marquer les grands débuts sous le maillot parisien de Keylor Navas dans les buts et de Mauro Icardi en attaque, deux joueurs recrutés lors de l'ultime journée du mercato. Prêté avec option d'achat (environ 70 millions d'euros), l'attaquant argentin devra convaincre le club de le conserver s'il veut rester dans la capitale à l'issue de la saison.

D'autant que le contrat d'Edinson Cavani, titulaire à la pointe de l'attaque parisienne depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic, arrive à son terme en juin prochain. Les rumeurs d'un départ du Matador, sept après son arrivée en , se multiplient alors que le joueur est confronté depuis la saison dernière à plusieurs blessures. Icardi pourrait-il donc s'imposer comme le troisième buteur de l'ère qatarie ?

Il lui faudra pour cela démontrer sur le terrain qu'il en a les qualités, lui qui a inscrit 124 buts en 219 matches avec l'Inter. Mais il devra également démontrer qu'il a envie de s'inscrire sur la durée dans la capitale française, lui qui a toujours clamé sa volonté de rester à l'Inter , même après sa mise à l'écart de la saison passée.

Sa situation, et plus particulièrement celle de sa femme et agent Wanda Nara, se complique avec ce transfert vers la , comme elle l'a elle-même expliqué dans une émission de télévision argentine . "Parmi les options que nous avions, le PSG était le pire pour moi parce que je dois faire la navette avec les garçons, qui vont à l’école en . (…) De nombreuses équipes italiennes importantes ( , Roma et Napoli) l’ont voulu et cela aurait été plus pratique, mais j’ai pensé à lui."

Au vu de ce contexte, pensez-vous que Mauro Icardi peut s'imposer sur le long terme à la pointe de l'attaque parisienne ? N'hésitez pas à donner votre avis.

