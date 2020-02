PSG - Neymar, Cavani, Navas... Énorme fête d’anniversaire pour les joueurs, deux jours après le Borussia Dortmund…

Après l’effort, le réconfort. La maxime est connue, et les joueurs du n’ont pas manqué de l’appliquer jeudi soir en célébrant l’anniversaire du trio sud-américain composé de Mauro Icardi (27 ans), Edinson Cavani (33 ans) et Angel Di Maria (32 ans). Une fête dont le timing peut toutefois interroger, seulement deux jours après la défaite face au en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions.

Contrairement à l’anniversaire de Neymar, cette fête aurait d’ailleurs pu passer inaperçue sans les réseaux sociaux. Mais là où le Brésilien a interdit les téléphones portables à l’entrée, le trio sud-américain n’a pas pris les mêmes précautions. Du coup, de nombreuses images de l’anniversaire ont filtré sur la toile. Et, évidemment, certains joueurs semblaient être dans ce qu’on appelle un "état second".

Une vidéo a surtout retenu l’attention des supporters du PSG sur les réseaux sociaux. Deux jours après une défaite en C1, ces derniers attendaient de voir leurs joueurs de retour à l’entraînement, et non en train de danser, torses nus, à une fête d’anniversaire. Et pourtant, Cavani, Neymar ou encore Keylor Navas ont bien mis le feu à la toile avec une chorégraphie… originale.

You would almost think we won the first leg against Dortmund pic.twitter.com/O7UtT4bFup