PSG - Neymar à Paris : 63 matchs joués pour… 63 matchs manqués !

Depuis qu’il a signé au Paris Saint-Germain en 2017, le Brésilien a joué 63 matchs en deux ans et demi. Pour autant de rencontres manquées…

Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Concernant Neymar, il y a d’abord ceux de son immense talent. Ceux de cette saison, par exemple, avec 4 buts tous plus importants les uns que les autres en 5 matchs de , et aussi ceux de ses précédentes saisons au PSG : 23 buts et 13 passes décisives pour 28 parties jouées en 2018-2019, et des chiffres quasiment similaires - 28 buts 16 offrandes - lors de l’exercice précédent.

Un talent fou, qui frappe à chaque match, que celui-ci soit contre Angers ou contre le . Lorsqu’il est sur la pelouse, Neymar est indispensable. Le problème, c’est qu’il y est de moins en moins depuis son transfert à Paris à l’été 2017. Dans la capitale française, le Brésilien s’approche dangereusement d’une année entière sans football…

À Barcelone, Neymar ne se blessait pas autant

Lorsqu’il évoluait à Barcelone (2013-2017), les blessures étaient également fréquentes mais moins graves. En tout, Neymar n’avait manqué "que" 29 matchs avec les Blaugrana, et les supporters barcelonais ont au moins des souvenirs de lui lors des grandes échéances, notamment en finale de la Ligue des Champions face à la en 2015 (3-1), lors de laquelle il avait marqué.

À Paris, Neymar en est déjà à… 63 matchs manqués ! Ironie du sort, il a joué exactement le même nombre de matchs sous les couleurs du PSG. Mais en raison de sa récente blessure au biceps fémoral des ischio-jambiers gauche, la balance sera négative dès dimanche et le Classique entre son équipe et l’ .