Les blessures de Neymar l'ont fait rater un an de football

Le Brésilien est devenu trop familier avec l'infirmerie ces dernières années alors qu’il luttait pour atteindre tout son potentiel à Paris.

Parmi les nombreuses façons de décrire Neymar, le terme «blessure» est malheureusement devenu très familier ces derniers temps. La star du devrait encore manquer un mois de football après s'être blessé musculairement alors qu'il était en sélection internationale avec le la semaine dernière.

Neymar quittant le terrain en boitant est une image que les fans de ce talentueux attaquant sont maintenant habitués à voir comme le jeune homme de 27 ans se bat pour être en bonne santé pendant une période qui devrait être le sommet de sa carrière. Depuis qu'il a quitté Barcelone pour le PSG en 2017, les ennuis liés aux blessures de Neymar n'ont fait que s'aggraver car il ne répond pas aux attentes élevées, son transfert d'un montant record de 222 millions €.

Selon Transfermarkt, avant sa dernière blessure, le Brésilien avait déjà raté 53 matches avec le champion de en titre depuis son déménagement à Paris. Cela contraste vivement avec les 29 matches qu’il a manqué pendant quatre ans avec les Catalans. Au total, depuis qu'il a quitté Santos en 2013, à l'âge de 21 ans, Neymar a été écarté des terrains durant un total de 469 jours. Cela fait plus d'un an et trois mois que le Brésilien est resté bloqué sur la table de traitement. Et ce nombre ne devrait que se rapprocher de la barre des 500 jours, compte tenu du fait qu'il devrait rater un mois avec sa dernière blessure.

En 2018, les Parisiens n'ont pas réussi à remonter la pente après s'être incliné 3 à 1 lors du match aller contre le lors des huitièmes de finale de la . Neymar avait raté le choc en raison d'une fracture du métatarse. La superstar de la sélection brésilienne avait marqué six buts lors de la phase de groupes de la saison avant d’être incapable de venir aider son équipe alors qu'elle avait vraiment besoin de lui.

Un an plus tard, Neymar marqua cinq fois en phase de groupes avant de rater la double confrontation en huitièmes de finale face à dans laquelle le PSG s'est incliné. Signé contre une somme astronomique pour enfin livrer le PSG à accéder à son rêve européen, la blessure de Neymar l’a empêché jusqu’à présent de faire la différence.

"Le PSG sera vainqueur de la Ligue des champions", a promis Neymar dans une interview avec Red Bull au début de 2019. "Le PSG, ce n’est pas que moi - c’est une équipe formidable composée d’excellents athlètes et d’un entraîneur de génie. En outre, les fans du PSG sont comme un 12e joueur lorsque nous jouons à Paris. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous serons champions et que je jouerai".

À la fois blessé et suspendu en Ligue des champions, le PSG devra à nouveau trouver le moyen de gagner en Europe sans Neymar face au Club de Bruges mardi. Après avoir remporté leurs deux matches de groupe à ce jour en l'absence de Neymar, les hommes de Thomas Tuchel montrent qu'ils peuvent briller en Europe sans l'attaquant brésilien, qui espère désespérément pouvoir se préparer correctement pour les huitièmes de finale cette saison.

Dans une récente interview de Ronaldo Nazario sur la chaîne YouTube Otro, le jeune Brésilien a confirmé qu'il avait appris à se mettre à terre pour se protéger. "Vous voyez que je ne me suis pas protégé et maintenant ma jambe me fait mal", a déclaré Neymar. "C’est difficile. Pour nous, athlètes, je pense que les moments les plus difficiles sont les blessures. Avoir tant de temps libre, c’est horrible. Je ne peux plus supporter de ne plus jouer. C'est vraiment mauvais mais cela fait partie de notre carrière, du football".

Lorsqu'il était en forme, Neymar a été exceptionnel à Paris, comme il l'a démontré lors de son retour cette saison. Après avoir surmonté le drame de son transfert avorté de l'été, il s'est signalé en inscrivant trois buts donnant la victoire à son équipe lors de ses quatre premiers matches. Au total, Neymar a marqué 55 buts et délivré 29 passes décisives en seulement 63 matches avec le PSG. Ces chiffres parlent d’eux-mêmes, mais c’est sa récente série de blessures qui parle le plus - un problème qu’il doit résoudre rapidement s'il veut vraiment se faire une place de choix parmi les grands de ce sport.