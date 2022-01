PSG : Ndombele, Dina Ebimbe, Kurzawa... encore quelques jours pour trouver des solutions

Paris doit dégraisser pour espérer voir son mercato se débloquer. Les dernières heures pourraient être agitées.





Cinq jours pour faire venir une recrue et voir les indésirables quitter le navire. Telle est la mission de la direction sportive du PSG. Mais sa problématique actuelle est simple et en même temps très compliquée : les dossiers sont liés puisque l'arrivée de Tanguy Ndombele est liée aux départs d'un élément du groupe professionnel. Goal fait le point sur les dossiers en cours.



Tanguy Ndombele, statu quo dans les discussionsDepuis près d'une semaine maintenant, Paris et Tottenham sont en contact permanent pour trouver une solution quant à la venue de Tanguy Ndombele. L'ancien Lyonnais, et grand fan du Paris Saint-Germain, veut plus que tout rejoindre le club de la capitale, au point de laisser en stand-by d'autres clubs qui souhaitent l'accueillir en prêt jusqu'à la fin de saison, notamment en Espagne (Valence, qui n'a pour l'instant pas fixé de deadline), en Angleterre et même en Allemagne.



Mauricio Pochettino, qui connaît parfaitement le joueur, souhaite aussi le voir venir : le technicien argentin estime qu'il est le profil qui manque actuellement dans son équipe et que sa présence est indispensable en vue de la réception du Real Madrid.



Dans les premières discussions, Paris a tenté un échange avec Tottenham, sans que cela soit concluant. Actuellement, les discussions portent autour d'un prêt avec option d'achat non obligatoire. Mais pour qu'il soit effectif le club doit dégraisser afin d'alléger sa masse salariale et de prendre en charge la totalité du salaire du joueur. Condition sine qua none pour les Spurs.



Eric Junior Dina Ebimbe, prolongation en vue et un prêt dans la fouléeSur la liste des potentiels partants du mois de janvier, le nom du jeune milieu parisien est arrivé tardivement. Au retour de son prêt de Dijon, le titi s'était vu offrir une proposition de prolongation de 3 ans, finalement repoussée. Le club et l'entourage du joueur ont depuis repris les discussions et elles se sont intensifiées ces derniers jours.



Signe que son départ pourrait permettre la venue de Tanguy Ndombele ? Pas si sûr. Ces dernières jours les positions entre le joueur et le club se sont rapprochés. Mais des détails restent à régler, notamment sur la durée de contrat. Paris a proposé trois ans supplémentaire mais l'ex-Havrais aimerait une prolongation de plus courte durée.



Une fois cette prolongation actée, le PSG espère pouvoir le prêter en y incluant une option d'achat assez élevée. Si le nom du Bayer Leverkusen est sorti ces dernières heures pour accueillir Eric Junior Dina Ebimbe, d'autres formations allemandes restent attentives à la situation du milieu parisien.





Layvin Kurzawa, ça pourrait bougerLorsqu'il a été interrogé sur le sujet, Mauricio Pochettino est resté poli mais sa réponse était sans équivoque sur le cas de Layvin Kurzawa : « On a parlé avec lui en début de saison. A son poste il y a plusieurs joueurs. Il s'entraine bien, il est très pro, mais aujourd'hui d'autres joueurs à son poste ont plus de possibilités »



Alors que l'horizon de l'ancien Monégasque dans la capitale est bouché, les prétendants se sont pas légions et pour l'instant le PSG n'a reçu aucune offre le concernant. Depuis plusieurs semaines, ces agents l'ont proposé dans plusieurs clubs. Les dirigeants de Chelsea ont pris les infos auprès de leurs homologues parisiens sans aller plus loin et Naples reste attentif au dossier. L'Italie et l'Angleterre seraient les deux championnat où le joueur garde une côte. Et sur lesquels ces agents travaillent actuellement.