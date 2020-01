Mercato, PSG - Kurzawa, De Sciglio, Cavani... : ça s'agite en coulisses

Les derniers jours du mercato s'annoncent agités au PSG, dans le sens des départs et des arrivées. Goal fait le point sur les dossiers chauds.

"Ce n'est pas le Monopoly ici." Début janvier, Thomas Tuchel annonçait la couleur. L'entraîneur allemand ne voulait pas chambouler son effectif. Il émettait des réserves sur la nécessité de recruter un nouvel élément cet hiver. Mais depuis plusieurs jours, la donne a changé.

Lors de la conférence de presse d'avant -PSG, samedi en début d'après-midi, l'ancien Borussen a annoncé que Layvin Kurzawa et Edinson Cavani ne feraient pas le déplacement dans le Nord de la , en raison de leur situation qui "n'est pas claire avec le club", selon les dires du coach.

Kurzawa à Turin dès lundi ?

Le premier fait l'objet de discussions entre le Paris Saint-Germain et la Juventus dans le cadre d'un possible échange avec Mattia De Sciglio. Selon les dernières indiscrétions de Goal, le latéral gauche a confirmé à certains de ses proches qu'il avait de fortes chances de quitter Paris avant la fin du mercato hivernal.

Si les deux clubs assuraient samedi que "rien n'est encore fait", l'international français (13 sélections) a glissé ces dernières heures à son entourage qu'il s'attendait à quitter le PSG rapidement. Peut-être dès lundi. Un discours qui laisse à penser que les discussions avancent vitesse grand V avec la Juve, et qui incite également à l'optimisme dans le dossier menant au latéral droit De Sciglio. L'Italien ne jouera pas non plus dimanche avec la Juve contre .

L'article continue ci-dessous

Pour Edinson Cavani, en fin de contrat en fin de saison, la situation n'a pas vraiment évolué. L'attaquant, qui a repris l'entraînement collectif ces derniers jours, souhaite toujours quitter le PSG d'ici le 31 janvier. Mais pour l'instant, aucun club n'est tombé d'accord avec Paris pour un transfert cet hiver.

Leonardo a seulement confirmé après Lorient-PSG (0-1) que l'Atlético Madrid avait formulé une première offre en deça des attentes (10 M€). D'après nos confrères de Goal Espagne, l'Atlético devrait revenir à la charge en début de semaine prochaine avec une nouvelle proposition revue à la hausse. Le montant de l'offre n'a pas filtré, mais les dirigeants madrilènes n'ont pas abandonné l'idée d'arracher la signature de l'Uruguayen dès le mois de janvier. En cas d'échec dans ce dossier, ils pourraient alors se tourner vers l'ancien Sochalien Cédric Bakambu en espérant tout de même parvenir à boucler la venue de Cavani pour l'été prochain.

Enfin, chez les jeunes, Loïc Mbe Soh (18 ans) est courtisé par ( ), comme nous l'annoncions en tout début de mercato. Mais les discussions n'ont pas avancé ces derniers temps dans le sens d'un prêt cet hiver. Les prochains jours fixeront l'avenir du défenseur, qui jouera avec les U19 contre Evreux dimanche. Apparu à ses côtés en cette saison, Moussa Sissako (19 ans) serait lui proche du , selon RMC Sport.