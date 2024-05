PSG, Nasser Al-Khelaïfi dévoile le plan du club pour l’après-Mbappé

Le Paris Saint-Germain a un plan spécial à mettre en place après le départ de Kylian Mbappé du club cet été.

Kylian Mbappé a déjà officiellement annoncé son départ du Paris Saint-Germain qu’il va quitter cet été. Mais le départ du Bondynois apportera de réels changements dans l’effectif. Le président de la formation francilienne, Nasser Al-Khelaïfi, a dévoilé le plan des champions de France pour la saison prochaine sans Kylian Mbappé.

Toute l’équipe sera star

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est la star du club francilien. Mais le joueur de 25 ans a décidé de ne pas renouveler son contrat, et quittera le club cet été. Si l’équipe a été formée autour du Bondynois, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a indiqué dans une interview accordée au média américain CNN qu’il n’y aura plus de star dans le groupe parisien après le départ du capitaine de l’Equipe de France. Pour lui, toute l’équipe sera la star. Il en profite pour adouber Luis Enrique, qui fait bien son travail dans ce sens.

« Ce n’est pas au sujet des joueurs mais de l’équipe. Aujourd’hui, un journaliste m’a demandé qui serait la star l’année prochaine, et j’ai dit: l’équipe. C’est notre vision, notre stratégie. Cette année, on a dit que le coach était le patron. Luis Enrique, c’est le boss, je lui fais confiance et il fait un travail fantastique avec nous », a lancé Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG ne se fixe pas comme objectif la LDC

Par ailleurs, le dirigeant qatari envisage de gagner la Ligue des champions pour le PSG. Mais pour Nasser Al-Khelaïfi, qui souhaite le meilleur à Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain n’est pas obsédé par la coupe aux grandes oreilles.

« Même si nous avions perdu contre Newcastle (1-1, le 28 novembre) et que nous avions été éliminés en phase de groupes de Ligue des champions, j’aurais dit exactement la même chose. (…) Je sais et je savais qu’on était sur la bonne voie. Il faut poursuivre. Même l’année prochaine, si vous me demandez ‘voulez-vous gagner la Ligue des champions?’ Oui. ‘Est-ce votre objectif?’ Non. Faisons du mieux, continuons à bâtir ce qu’on a commencé cette année, construire l’équipe, le style offensif qu’on aime et qui fait qu’on apprécie l’équipe. Même si tu perds. C’est le football, tu perds parfois. Mais si vous me demandez, ‘êtes-vous satisfait de vos décisions ?’ Oui, je le suis », a ajouté le président parisien.