PSG : Jérôme Rothen sous le charme de Zaïre-Emery

Jérôme Rothen se dit heureux et fier de voir Warren Zaïre-Emery s’imposer au Paris Saint-Germain.

La plus grande satisfaction du PSG en ce début de saison est, sans nul doute, Warren Zaïre-Emery. Le jeune milieu de terrain (17 ans, 9 matchs, 1 but en Ligue 1) a fait oublier aux supporters parisiens, le départ de Marco Verratti. Warren Zaïre-Emery s’est imposé comme un élément incontournable dans le dispositif de Luis Enrique et monte en puissance match après match.

Warren Zaïre-Emery est une fierté

Cette ascension du titi parisien ravit Jérôme Rothen. Pour l’ancien joueur du PSG, Warren Zaïre-Emery est une fierté, étant l’un des rares joueurs formés au club à s’imposer dans la capitale française. « Je suis content de voir au Paris Saint-Germain, un jeune, un titi parisien, qui s'impose et a la fierté de porter le maillot, ça m'a tellement manqué ces dernières années », s’est réjoui le consultant français vendredi.

L'article continue ci-dessous

Getty

« On peut se reposer sur lui »

Selon Rothen, l’éclosion de Warren Zaïre-Emery vient redorer l’image du PSG, réputé pour ne pas donner la chance aux jeunes formés au club. « Avoir ce repère sur le terrain, c'est essentiel pour un club, notamment par rapport à ce qu'il s'est passé au PSG au niveau de l'image ces dernières années. Je suis content d'avoir ce mec, on peut se reposer sur lui », a-t-il ajouté.