PSG-Montpellier (5-0), Tuchel : "Mbappé ? Je ne suis pas en colère, mais triste"

En conférence de presse ce samedi après PSG-Montpellier (5-0), Thomas Tuchel a été interrogé sur son explication de texte avec Kylian Mbappé.

Le match

Thomas Tuchel : Je suis très content et très heureux qu'on ait gagné encore, 5-0, sans occasion pour l'adversaire. On a été disciplinés, on a fermé les espaces. On s'est procuré beaucoup d'occasions. On aurait même pu marquer plus de cinq buts alors que ce n'est jamais facile contre . C'est une équipe qui laisse peu d'occasions à ses adversaires et on a montré la mentalité nécessaire pour gagner. C'est une bonne chose.

Le remplacement de Mbappé

Je suis l'entraîneur, quelqu'un doit décider qui sort et qui rentre. C'est moi. Il est très intelligent, il sait ce qu'il fait. Il n'aime pas sortir, personne n'aime sortir. Ce ne sont pas de bonnes images, mais nous ne sommes pas le seul club qui doit composer avec ce genre de choses. Ce n'est pas bien, parce que ça ouvre des sujets qui vont à l'encontre de l'état d'esprit de l'équipe. C'est dommage. Je ne suis pas en colère, mais je suis triste car ce n'est pas nécessaire. Je lui ai expliqué pourquoi on avait fait cela, et ça va rester ainsi. Je vais toujours décider des aspects techniques. On ne fait pas du tennis, on joue au foot et on doit respecter tout le monde.

Des suites ?

Je ne sais pas, je dois réfléchir, je dois dormir. Je prendrai une décision demain. On a un entraînement à 11h, on parlera du match avec le groupe. Je verrai si je parlerai de ça ou si je le ferai en individuel. Cela dépendra de ma nuit de sommeil aussi (sourire).

La prestation de Sarabia

Mauro (Icardi) a beaucoup joué ces derniers matches. C'était une possibilité pour nous de créer des occasions en jouant avec un gaucher, et un droitier dans les petits espaces. Pablo (Sarabia) a été performant, il est dans un bon état d'esprit et ça aussi ça doit rester comme ça.

Neymar fêtera son anniversaire dimanche

C'est une distraction, c'est clair. Mais je vais toujours protéger mes joueurs, parce que je les aime beaucoup. Je préfère parler de certaines choses à l'intérieur du groupe, quand c'est un petit peu critique. Ca peut donner l'image que nous ne sommes pas professionnels. Mais je pense que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Je sais que les gens aiment parler de cette manière, et c'est un petit peu dommage. C'est pour ça aussi que je ne veux pas trop en parler, mais oui, c'est une distraction.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.