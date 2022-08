Verratti, Galtier et les réactions après PSG - Monaco (1-1)

Paris a été contraint au partage des points, ce dimanche soir contre Monaco (1-1). Les champions de France n’étaient pas mécontents de s’en sortir ave

Le PSG de Christophe Galtier a essuyé une petite contre-performance dimanche soir en faisant match nul contre Monaco (1-1). Il y a eu deux points abandonnés, mais la moisson aurait pu être encore plus décevante sans un pénalty transformé par Neymar. Au final, les champions de France se sont contentés de score de parité, en promettant d’apprendre de ce faux-pas.

Sergio Ramos (défenseur du PSG sur Amazon Prime) : "Finalement, ce n'était pas un match facile. Face à une équipe qui a changé de système, c'était difficile de les prendre à défaut. Mais c'est un résultat qui ne nous déplait pas complétement. Un match comme ça, c'est mieux de savoir prendre un point que de ne pas en prendre du tout. Mais c'est sûr que c'était un match compliqué".

Marco Verratti (milieu de terrain du PSG sur Amazon Prime) : « Il faut retenir les deux mi-temps. C’est vrai qu’on a été secoués. Ils étaient agressifs. Le football d’aujourd’hui, c’est beaucoup sur les duels. Et dans les duels, on a souffert. C’était une bonne équipe de Monaco. En 2e période, on a joué beaucoup mieux, moins d’erreurs techniques et cela nous a permis de nous créer des occasions. Ils ont joué homme contre homme, c’était serré et difficile de trouver les espaces. C’est une équipe physique. Quand c’est comme ça, il faut faire plus de mouvements, et changer de places. Mais sur les 70 dernières minutes, on a fait un très bon match. Et au niveau des occasions, on méritait la victoire. On est content de la prestation, mais on aurait pu faire mieux. Et ce sont des matches utiles pour la suite. Comment je me sens personnellement ? Je me sens bien partout. J’essaye d’aider l’équipe, même en jouant sans le ballon. Je continue à aider l’équipe. Jouer à deux ne me dérange pas, faire les efforts pour les trois de devant c’est toujours un plaisir ».

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur Amazon Prime) : « C’est toujours utile des matches comme ça, c’était une grande opposition. L’adversaire nous a posé beaucoup de problèmes en 1e période, qui est arrivé à neutraliser notre secteur offensif. On a manqué de mobilité. Il aurait fallu plus de mouvements dans nos sortie de balle, les varier et trouver la profondeur. On était souvent dos au but adverse. Ils étaient aussi bons au niveau de transition. En 2e période, c’était différent. On leur a demandé plus de mobilité et de justesse technique, pour avoir des décalages. Ça s’est joué à pas grand-chose en 2e. Sur la 2e mi-temps, on mérite de la gagner. Mais malheureusement on n’a mis qu’un but (…) La hiérarchie des pénaltys ? Non, je n’ai pas changé. Kylian était le tireur numéro 1, et Neymar le numéro 2. Mais j’ai vu qu’ils ont échangé. Et Kylian est allé féliciter avec grand plaisir. C’est comme ça que ça doit se passer. Ce sont des grands joueurs, à eux de sentir ce qu’il en est. L’important c’est que Ney a marqué et Kylian l’a félicité ».

Philippe Clément (entraineur de Monaco sur Amazon Prime) : « La 1e période c’était géniale, mais si on pouvait marquer le 2e ça aurait été idéal. Aujourd’hui, face à Paris et toutes ses stars, on doit être efficaces. On l’était, mais pas à 100%. C’était important de faire la pression sur l’organisation du PSG. C’était très bien en 1e période, un peu moins en 2e. On doit encore s’améliorer. Mais prendre ce point ici c’est bien. Ce n’est pas super, mais c’est bien. Et c’est bien que les joueurs aient eu quelques chose grâce à cette organisation très compacte ».