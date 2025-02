PSG - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco s’affrontent ce vendredi soir dans un duel crucial de Ligue 1. Les Parisiens, toujours invaincus en championnat, enchaînent les performances de haut niveau, tandis que Monaco, actuellement troisième, espère réaliser un exploit au Parc des Princes. Ne manquez pas ce duel au sommet, qui s’annonce spectaculaire et décisif pour la suite de la saison.

Le PSG en pleine confiance avant Monaco

Le Paris Saint-Germain arrive en pleine forme pour cette rencontre. Toujours invaincu en Ligue 1, le club francilien sort d’une série de victoires impressionnantes, notamment contre Manchester City et Stuttgart en Ligue des Champions. Mardi dernier, les partenaires de Khvicha Kvaratskhelia ont également disposé du Mans (0-2) en huitièmes de finale de Coupe de France, tout en effectuant une large rotation d’effectif.

Avec un calendrier chargé comprenant cinq matchs en deux semaines, l’équipe dirigée par Luis Enrique reste en course dans toutes les compétitions. Leader incontesté du championnat, le PSG (50 points) compte bien poursuivre sa série d’invincibilité face à un adversaire redoutable.

Monaco, un adversaire imprévisible

De son côté, l’AS Monaco aborde cette rencontre avec ambition. Avant d’affronter le Benfica en Ligue des Champions, le club de la Principauté espère frapper fort à Paris pour infliger la première défaite de la saison en Ligue 1 au PSG. Lors des deux précédentes confrontations face au club champion de France, les hommes d’Adi Hütter ont su bousculer le leader, mais se sont inclinés à chaque fois.

Avec 37 points et une 3e place en Ligue 1, Monaco alterne entre de belles performances et quelques contre-performances. Cependant, cette équipe reste une menace constante, comme l’a souligné Luis Enrique en conférence de presse d’avant-match, jeudi.

Horaire et lieu du match

PSG - Monaco

21e journée de Ligue 1

Lieu : Parc des Princes

A 21h05, heure française

Les compos probables du match PSG - Monaco

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Barcola

Monaco : Majecki - Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique - Zakaria, Camara - Akliouche, Embolo, Golovin - Biereth

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Monaco ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco sera à suivre ce vendredi 07 février 2025 à partir de 21h05 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.