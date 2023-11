PSG - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco s’affrontent, vendredi, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après deux semaines de pause marquée par la trêve internationale du mois de novembre, la Ligue 1 poursuit son chemin dès ce vendredi. En effet, le Paris Saint-Germain accorde son hospitalité à l’AS Monaco au Parc des Princes en ouverture de la treizième journée du championnat de France. Un choc au sommet du championnat.

Paris en quête de confiance avant Newcastle

Profitant du match nul de l’OGC Nice à Montpellier (0-0) lors de la précédente journée, le Paris Saint-Germain a pris les commandes du championnat de France. Vainqueur du Stade de Reims (0-3), le club champion de France prend la première place avec 27 points devant Nice (26). Les Franciliens tenteront de s’imposer face à Monaco ce vendredi en vue d’être en confiance avant la réception de Newcastle (qui l’avait battu 4-1) en Ligue des champions, mardi.

En très grande forme en ce début de saison, l’AS Monaco (3e, 24 points) fait du bon en Ligue 1. Mais la précédente journée n’a pas été concluante pour les hommes d’Adi Hütter, qui n’ont pas pu profiter de la contreperformance de Nice contre Montpellier, en faisant un match nul contre Le Havre (0-0). L’objectif du club du Rocher est de battre le PSG ce vendredi pour avoir le même nombre de points que les Franciliens.

Horaire et lieu du match

PSG – Monaco

13e journée de Ligue 1

Lieu : Parc des Princes

A 21h française

Les équipes probables du PSG – Monaco

PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Ugarte, Vitinha, Lee - Dembélé, Kolo Muani, Mbappé

Monaco: Köhn - Magassa, Maripan, Singo - Jakobs, Zakaria, Matazo, Diatta - Golovin, Minamino - Ben Yedder

Sur quelle chaîne suivre le match PSG – Monaco

La rencontre entre le PSG et Monaco sera à suivre ce vendredi 24 novembre 2023 à partir de 21h sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.