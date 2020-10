PSG, Moïse Kean de retour en Italie ? Son père y croit

Ayant joué son premier match avec le PSG contre Nîmes, l’attaquant italien espère relancer sa carrière en Ligue 1. Avant de retourner en Serie A ?

Avec le départ d’Edinson Cavani et d’Eric Maximin Choupo-Moting, le PSG s’est retrouvé en manque d’attaquants pour venir épauler Mauro Icardi, acheté définitivement durant l’été.

Kylian Mbappé peut bien évidemment occuper une position axiale mais le champion du monde est plus dangereux en partant d’un côté. Face à l’urgence d’une fin de mercato proche, Leonardo a activé son réseau du marché italien pour dénicher un attaquant à bon coût.

C’est finalement Moïse Kean qui a débarqué dans la capitale française, au prix d’un prêt avec une option d’achat.

Parti s’émanciper à après des débuts précoces à la Turin, l’international italien ne s’est jamais vraiment adapté à la et Carlo Ancelotti ne compte plus sur son compatriote.

Propulsé par Tuchel dans le onze contre Nîmes, l’Italien a beaucoup tenté sans réussite. Mais cette première a laissé de bons espoirs quant au rôle de supplément de Kean cette saison au PSG.

Annoncé dans le viseur de la Juventus Turin, le natif de Vercelli n’a finalement pas rejoint son club formateur. Mais ce n’est que partie remise.

"Ce que je veux, c'est que mon fils retourne jouer en le plus tôt possible, a déclaré le père du joueur sur Calcio il Pillole. Il y a grandi, il y est devenu ce qu'il est maintenant et il est juste pour lui de retourner dans son pays."

"Cet été, quand il y avait des rumeurs d'un retour à la Juventus de Moise, j'étais très heureux et j'espérais qu'il reviendrait, mais à la fin ils ont préféré un autre joueur. Même si je sais que ce n'est pas fini ici, je suis convaincu que tôt ou tard nous le reverrons dans notre championnat."