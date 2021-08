PSG : Messi veut construire "quelque chose de grand"

Leo Messi a dit ses premiers mots en tant que joueur parisien. Des mots très ambitieux.

Vous ne rêvez pas ! Lionel Messi est bel et bien un joueur du PSG. Le club francilien l'a très officiellement annoncé ce mardi soir.

Messi a hâte de jouer

Arrivé en grandes pompes dans la capitale française, le virtuose argentin a paraphé son nouveau contrat avec Paris et a livré un discours ambitieux, dans des propos accordés au média officiel de son nouveau club.

« Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris", a réagi Leo Messi après avoir signé son contrat, dans des propos diffusés par PSG.fr

"Le Club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions. Je sais à quel point les joueurs et le staff sont talentueux ici. Je suis déterminé à construire, à leurs côtés, quelque chose de grand pour le Club et pour les fans. J’ai hâte de fouler la pelouse du Parc des Princes. »

« Je suis ravi que Lionel Messi ait choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain et nous sommes fiers de l’accueillir à Paris, avec sa famille", a déclaré pour sa part Nasser Al-Khelaïfi, Président du Paris Saint-Germain.

"Il n’a pas caché sa volonté de continuer à évoluer au plus haut niveau et à remporter des trophées. L’ambition du Club est bien entendu identique. L’arrivée de Leo au sein de notre équipe de classe mondiale confirme la pertinence et la réussite de notre recrutement", a ajouté le dirigeant.

"Avec notre remarquable entraineur et son staff, je suis impatient de voir notre équipe marquer l’histoire pour tous nos supporters à travers le monde. »