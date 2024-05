PSG, Mbappé vers un autre club de Ligue 1 plutôt que le Real Madrid

Ethan Mbappé pourrait rejoindre un autre club de Ligue 1 au lieu du Real Madrid.

Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain au terme de la saison. L’international français a annoncé il y a quelques jours, son départ de la capitale française après sept ans de bons et loyaux services. Le Bondynois devrait alors rejoindre le Real Madrid, seul et unique favori pour l’accueillir cet été. Kylian Mbappé pourrait même s’envoler à Madrid avec son frère cadet, Ethan, également sous contrat (aspirant) avec le PSG. Mais ce dernier a déjà dit non au club madrilène et pourrait rejoindre plutôt une écurie de Ligue 1.

Ethan Mbappé sur le départ du PSG ?

Il y a un peu plus d’une semaine, Kylian Mbappé mettait fin à tout suspense sur son avenir. Dans un message vidéo diffusé sur ses réseaux sociaux, le Bondynois a annoncé officiellement son départ du PSG. « Je voulais m'adresser à vous. J'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Je voulais vous dire à tous que c'est ma dernière année au PSG. Je ne vais pas prolonger », déclarait-il.

L'article continue ci-dessous

@EMBAPPEFR & Getty

Une annonce qui relance d’un côté les incertitudes sur l’avenir de son frère, Ethan. Également en fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, le titi parisien avait vu les discussions sur sa prolongation être gelées après l’annonce de départ de son ainé en février dernier.

Ethan Mbappé dans le viseur de Lille

L’arrêt des négociations pour la prolongation d’Ethan Mbappé avait laissé penser qu’il allait suivre Kylian au Real Madrid, future destination de ce dernier. Un schéma qu’avait notamment imaginé la presse espagnole en annonçant que le jeune milieu de terrain de 17 ans ferait partie des discussions entre les deux parties. Mais Ethan Mbappé a fait savoir dimanche matin qu’il ne suivrait son frère ainé au Real Madrid.

Getty

Cependant, il pourrait ne pas rester au PSG non plus, surtout que les discussions sur la prolongation n’ont toujours pas été relancées. Foot Mercato révèle en effet ce lundi qu’Ethan Mbappé serait dans le viseur de Lille. 4e de Ligue 1 à l’issue de la saison, le LOSC pourrait faire une offre au PSG afin de s’attacher les services du titi parisien.