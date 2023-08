PSG : Mbappé va perdre encore un compagnon dans le « loft »

Kylian Mbappé est encore sur le point de se faire enlever un de ses compagnons avec qui il est dans le « loft » au PSG.

Le bras de fer entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain est parti pour durer longtemps. Le joueur a refusé, il y a quelques semaines, d’activer l’option de prolongation dans son contrat, qui expire en juin de l’année prochaine. En effet, il se voit écarter du groupe non seulement pour la tournée chaotique vécue en Asie, mais aussi placé dans le « loft » avec les joueurs ne faisant plus partie des plans du club de la capitale.

Après Diallo, Mbappé va perdre un autre compagnon

Mercredi, le PSG, par la voix de Luis Enrique, l’entraîneur du club, et celle de Luis Campos, conseiller sportif, a annoncé mercredi à plusieurs joueurs, dont le Neymar et Verratti, qu'il ne compterait pas sur eux cette saison. Cela fait suite à l’écart desdits joueurs lors du media day du club champion de France. Vu que de nombreux joueurs sont sur le départ, le PSG veut puiser dans le « loft » pour renforcer l’équipe première.

Alors que Abdou Diallo a été initialement placé dans le « loft », le défenseur sénégalais a finalement rejoint le groupe ce mercredi pour pallier l'absence de Nuno Mendes qui obligeait Enrique à repositionner Lucas Hernandez à gauche. Luis Enrique a demandé au joueur de 27 ans de réintégrer le groupe principal d'entraînement. Et d'autres joueurs pourraient suivre le même chemin.

Vu que Marco Verratti a été approché par les dirigeants, qui lui ont notifié qu’il ne fait pas partie des plans futurs du club, Luis Enrique pourrait faire venir un ou deux joueurs du « loft » du PSG. Selon les informations de RMC Sport, Georginio Wijnaldum ou Leandro Paredes pourraient âtre ces joueurs à sortir du loft pour faire le nombre dans le groupe.

Mbappé, parti pour rester dans le « loft »

Alors qu’il a refusé de ne pas renouveler son contrat avec Paris, Kylian Mbappé, placé avec les joueurs, qui ne font plus partie des plans futurs du club, ne devrait pas quitter le groupe 2. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, selon les dernières informations, devrait continuer avec le « loft » jusqu’à ce qu’il se décide.

D’ailleurs, le Bondynois est écarté de la première rencontre de la saison en Ligue 1 contre Lorient, prévue le samedi prochain dont le coup d’envoi sera donné à partir de 21h. Selon le PSG, tant que le capitaine de l’Equipe de France n’a pas accepté soit d’être vendu soit de prolonger, il ne quittera pas le deuxième groupe du club. La situation est en effet de connaître une fin, puisque le joueur ne semble pas céder à la pression de ses dirigeants. Lui qui veut honorer son contrat jusqu’à la fin de la saison 2023-2024.