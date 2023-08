PSG : Déjà 2 offres alléchantes refusées pour Marco Verratti

Marco Verratti ne fait pas partie des plans du Paris Saint-Germain pour la nouvelle saison sportive. L’Italien devrait quitter la capitale.

A l’instar de Neymar Jr, Marco Verratti ne fait pas également partie des plans du PSG pour les projets futurs. C’est ce que l’on peut comprendre, mercredi, quand le PSG avait écarté Neymar et Marco Verratti de son media day. En plus de cela, par la voix de Luis Enrique, l’entraîneur du club, et celle de Luis Campos, conseiller sportif, le PSG a annoncé mercredi à plusieurs joueurs, dont le Brésilien et l’Italien, qu'il ne compterait pas sur eux cette saison.

Paris dit NON à deux offres pour le « Petit hibou »

Onze ans après de bons services rendus, Verrati est très proche d’un départ de la capitale française. Si Marco Verratti ne fait vraiment plus parti des plans du Paris Saint-Germain, le « Petit hibou » ne manque pas de prétendants. Le milieu de terrain italien est dans le viseur des clubs anglais, qui seraient prêts à casser leur tirelire pour se l’offrir. Dans le même temps, l’Arabie Saoudite s’est montrée preneuse à travers Al-Hilal et Al-Ahli, qui a récemment signé Karim Benzema.

Selon les dernières informations de l’Equipe, le PSG a reçu deux offres pour le joueur formé à Pescara. Les deux viennent d’Al-Hilal, le club saoudien, qui a proposé premièrement une offre de 30 millions d’euros pour avoir l’Italien dans ses rangs, s’est vu refuser la proposition. Quelques jours après, les Saoudiens reviennent à la charge avec une deuxième offre revue un peu plus à la hausse. Il s’agit cette fois-ci d’une proposition de 45 millions d’euros, toujours refusée par les dirigeants parisiens pour leur joueur sous contrat jusqu’en 2026.

Les deux propositions ont été refusées par le Qatar, parce que le PSG en veut plus. Les dirigeants du club champion de France espèrent récupérer entre 50 et 60 millions d’euros pour laisser partir celui qui a passé plus d’une décennie au sein du club de la capitale.