PSG : Mbappé et le « loft » parisien lancent un défi à l’équipe première

Les joueurs écartés par le staff technique du PSG sont convaincus de valoir mieux que ceux qui font partie des plans de l’entraineur.

Ce lundi, le PSG a repris l’entrainement. Une séance collective à laquelle ont participé l’ensemble des joueurs qui ont pris part à la tournée en Asie. En revanche, ceux qui en ont été privés, à l’instar de Kylian Mbappé, ont dû, une fois de plus, se contenter d’un travail à part.

Mbappé et cie gardent le moral

Les « indésirables » des champions de France appartiennent au groupe, nommé communément « le loft ». Le terme est par définition péjoratif, mais les intéressés arrivent à s’en accommoder et même à en plaisanter.

Selon une information du Parisien, ces éléments qui n’entrent pas dans les petits papiers du staff technique arrivent à bien accepter leur situation. Et il ne s’agit pas seulement de Mbappé, manifestement indifférent aux sanctions prononcées par le club à son encontre. Ça serait aussi le cas des Paredes, Draxler, Diallo, Wijnaldum, Michut et compagnie. Tous se présentent au centre de Poissy avec le sourire et repartent avec la banane également. Une photo publiée sur les réseaux sociaux vient témoigner de cette bonne ambiance.

Les lofteurs convaincus de battre l’équipe-type de Luis Enrique

Même s’ils ont été placés sur la liste des joueurs à transférer, les « lofteurs » ne manquent pas de qualité. Et ils sont même convaincus de pouvoir battre l’équipe-type ou celle des remplaçants du club. Ils auraient même utilisé l’expression « les laver ». On paierait cher pour voir ça.

En attendant de voir si cette confrontation peut réellement être mise en place ou pas, il serait quand même intéressant de savoir jusqu’à quand cette scission va durer. Car cela risque de ternir l’atmosphère générale à terme et on peut supposer que le syndicat des joueurs va hausser le ton si jamais la direction parisienne ne réglait pas ce problème au plus vite. Enfin, il est aussi probable que d’ici le 31 aout, un ou plusieurs pensionnaires du loft vont trouver un nouveau point de chute. Le plus susceptible de bouger aujourd’hui c’est Giorginio Wijnaldum, contacté par le PSV et des clubs saoudiens.