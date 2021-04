PSG - Mbappé : "Si on gagne la Ligue des champions, il y aura de l'émotion"

L'attaquant parisien assure qu'une victoire européenne serait remplie d'émotions après les échecs des saisons passées.

Une élimination précoce face au Real Madrid, une désillusion contre Manchester United et une finale perdu face au Bayern : après une première expérience aboutie jusqu'en demies avec Monaco en 2017, Kylian Mbappé a connu son lot de déceptions en Ligue des champions.

Ce qui fait dire au jeune attaquant parisien qu'une victoire sur la scène européenne serait pleine d'émotions. "La Ligue des champions, ça a une place très importante. La Coupe du monde, le fait de l’avoir gagnée tôt, c'est quelque chose que tu ne réalises pas forcément", a déclaré le n°7 du PSG dans une interview à RMC Sport.

"La Ligue des champions c’est autre chose, car j’ai connu des étapes où l’on a perdu, souffert, c’est autre chose. Si on la gagne ce sera autre chose, si je la gagne il y aura de l’émotion, même si la Coupe du monde, c’est le Graal absolu. Mais la Ligue des champions, pour moi, en club, c’est ce qui se fait de mieux."

Champion du monde dès l'âge de 19 ans en Russie, Mbappé a bien conscience d'avoir touché le Graal du premier coup. Mais espère bien rééditer l'exploit avec les Bleus d'ici la fin de sa carrière.

"On veut en gagner une deuxième. Tu te dis que ça ne peut être qu’un bagage supplémentaire pour ton voyage. Normalement, une Coupe du monde, c’est l’aboutissement d’une carrière, quelque chose que tu travailles en club. Tu arrives vers 27 ou 28 ans, et c’est là que t'es à ton apogée", image-t-il.

"J’ai eu la chance d’être de suite dans le bain et de la gagner à 19 ans. Ça va me servir quand il y aura d’autres épreuves et bien sûr que l’ambition c’est d’en gagner une deuxième. On a un pays avec un vivier incroyable et ce serait se limiter que de se dire qu'on en a gagné une et qu'on peut attendre vingt ans pour gagner la deuxième."

L'article continue ci-dessous

Une victoire à Moscou dont il avait immédiatement assuré qu'il ne s'agissait que d'une étape dans sa carrière, pointant très vite du doigt de nouveaux objectifs.

"C’était une étape monumentale, car il ne faut pas minimiser une Coupe du monde. Mais ça reste une étape, insiste-t-il encore. J’ai toujours dit que je ne voulais pas me limiter. Donc une fois que la Coupe du monde était cochée, le but était d’en cocher une autre. Et de travailler pour en cocher une autre.

"Une carrière, si tu es très bon, c’est quinze ans. Donc donnes tout pendant quinze ans, et après tu auras le temps pour voir ce que tu as fait et tu auras toute la vie pour dire moi j’ai gagné ça, etc."