PSG - Mbappé : "J'ai un rapport tranquille à l'argent"

Dans une interview accordée à Paris Match, Kylian Mbappé assure que "les liens humains sont bien plus passionnants (que l'argent)."

"Même des moins bonnes rencontres, j'ai tiré des leçons utiles, assure l'attaquant du PSG. C'est l'expérience de vie qui compte, plus que de brasser de l'argent, même si c'est important, parce qu'on a des familles à mettre à l'abri. J'ai soif avant tout de découvertes, de voyages, de rencontres avec des joueurs, des cultures différentes..."

Vu très jeune comme un immense talent en devenir, l'ancien de l'INF Calirefontaine puis de Monaco se confie également sur le sujet.

"C'était un peu difficile, au début, cette sensation d'être considéré comme un joyau... Heureusement, mes parents ne me parlaient pas des sommes. Et ils ont bien fait : comment éduquer un gamin de 14 ans après lui avoir annoncé qu'il vaut des millions d'euros ?"

Une éducation qui lui a permis de garder la tête sur les épaules : "grâce à ça, j'ai un rapport tranquille à l'argent : je sais que c'est important, je suis content d'en avoir, mais ce n'est pas ce qui m'anime à chaque seconde de la journée."

"Plusieurs stars dans l'équipe ? Je ne vois pas en quoi ce serait une mauvaise chose"

L'enfant de Bondy se confie également sur ses rapports avec son entourage, y compris au sein du PSG. "On peut tout me dire. Mon coach, Mauricio Pochettino, ne s'en prive pas. J'apprécie la franchise. Elle fait gagner un temps précieux à tous, pas seulement à moi", affirme-t-il avant d'évoquer le vestiaire rempli de star du club de la capitale.

"Au PSG, il y en a beaucoup et le résultat est là : on gagne des titres ! Bien sûr, il faut accepter de faire des concessions quand on n'est pas la seule vedette, mais je ne vois pas en quoi ce serait une mauvaise chose, au contraire."

Enfin, le champion du monde 2018 assure avoir accompli son "plus grand rêve" en Russie. "Vivre ça une seconde fois, bientôt, ce serait plus que cool : exceptionnel !"