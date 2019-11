PSG, Mbappé : "Gagner tous les trophées qu'il me manque"

Champion du monde, triple champion de France, l'attaquant de 20 ans n'est pas rassasié et a affiché ses ambitions pour le futur.

Du haut de ses 20 ans, Kylian Mbappé a d'ores et déjà presque tout gagné. Champion du monde avec la en 2018, triple champion de France, deux fois avec le et une fois avec l'AS , l'attaquant français rêve désormais, forcément, de la . Le titre majeur lui manquant. Dans une interview accordée à la FIFA, Kylian Mbappé a affiché ses ambitions et a encore faim de trophée.

"Une nouvelle couronne mondiale, bien sûr. Mais je veux avant tout soulever tous les trophées qu’il me manque, notamment la Ligue des champions. C’est la compétition de clubs qui fait rêver tous les footballeurs. J’ai la chance de connaître des joueurs qui l’ont déjà gagnée. Je les observe et j’apprends auprès d’eux afin de pouvoir, je l’espère, décrocher ce titre un jour", a expliqué l'international français de 20 ans.

"Pas de répit"

L'article continue ci-dessous

"Une pression supplémentaire de viser la C1 depuis plusieurs saisons pour le PSG ? Non. C’est un objectif pour 32 clubs. Il y aura donc 31 déçus à la fin de la saison. Nos précédentes campagnes nous ont montré que nous devons d’abord nous concentrer sur nous-mêmes. Cet été, il y a eu plusieurs changements, positifs pour ma part. Mais nous devons avancer et travailler sereinement. Nous avons de grands joueurs. Le but est de bâtir un véritable collectif et c’est ce que nous sommes en train de faire", a ajouté Kylian Mbappé.

L'attaquant du PSG a expliqué comment il a gardé la tête sur terre après le succès en : "La gagne ! Nous avons remporté la Coupe du Monde, c’était incroyable. Mais trois semaines plus tard, la et la Ligue des champions ont repris. Il n’y a pas de répit. Pour enchaîner les succès, il faut maintenir ce niveau d’exigence. Sans cette envie de gagner, on finit par se reposer sur ses lauriers. Mais quand la motivation est là, chaque match devient une opportunité pour progresser".

Quatrième du Ballon d'Or en 2018, Kylian Mbappé est promis à un grand avenir, lui qui est d'ores et déjà un acteur majeur du football mondial. Phénomène de précocité, l'attaquant du Paris Saint-Germain peut espérer balayer de nombreux records en continuant sur sa lancée, et bien évidemment il compte enrichir sa collection de trophées collectifs et individuels dans les prochaines années, que ce soit en club ou en sélection nationale.