Real Madrid, Courtois : "Ce n'est pas une revanche contre le PSG"

En conférence de presse, le gardien belge est revenu sur la défaite contre le club de la capitale au Parc des Princes et a évoqué le cas Bale.

Le aura à coeur de se racheter ce mardi soir à Santiago Bernabeu après la claque reçue au match aller au Parc des Princes contre le . Pas encore qualifiés, les Merengue doivent faire un résultat positif pour valider leur billet pour les huitièmes de finale et espérer terminer en tête de ce groupe. En conférence de presse, Thibaut Courtois a toutefois assuré qu'il n'y a aucun sentiment de revanche au Real Madrid.

"Non, je ne dirais pas que c'est une revanche sur ce qui s'est passé à Paris. Cela nous aide à apprendre. Demain nous verrons comment nous serons. Nous nous mesurons à une grande équipe, nous voulons gagner un match, ce n'est pas une revanche. Il faut commencer fort la rencontre dès la première minute, il nous manquait un peu d'intensité face à la . Nous devons le faire durant tout le match", a indiqué Thibaut Courtois.

Courtois défend Bale

L'article continue ci-dessous

"Je prépare tous les matches de la même façon, je ne pense au fait d'affronter Cavani, Mbappé, Neymar ou si c'est le Celta en face. C'est vrai que les joueurs du PSG ont beaucoup de qualité et sont les meilleurs du monde, mais il faut être préparé à tout. Je pense que les meilleurs joueurs du monde, comme Neymar, vont bien. Cela sera un match difficile et nous nous mesurons à un super PSG face auquel nous devons travailler en bloc", a ajouté le Belge.

Critiqué lors du début de saison après des performances plus que contrastées, Thibaut Courtois ne fait toujours pas l'unanimité au Real Madrid et est conscient que ce sont ses prestations sur le terrain qui pourront changer cela : "Je pense que la seule chose que je peux faire est de faire de mon mieux pour essayer d'être dans le cœur des supporters du Real Madrid. Cela se gagne sur le terrain en gagnant des matchs et des titres, pas avec des mots et des paroles".

Le portier belge a pris la défense de Gareth Bale, sifflé face à la Real Sociedad : "Je ne pense pas que les priorités de Bale soient au , au golf, à Madrid, je pense qu'il est normal qu'il aime son pays. Il a hésité avec cela et il était heureux. Il prend bien soin de lui, il est professionnel. Il a été impliqué dès la première minute. Il a failli marquer un but contre le Real. S'il n'était pas impliqué, il ne serait pas comme ça".