PSG : le programme de la semaine avec Reims et Bordeaux

Retrouvez le programme complet de la semaine pour Thomas Tuchel et les joueurs du PSG qui vont disputer deux matches face à Reims et Bordeaux.

Après avoir encore gagné sur le fil ce dimanche à Lyon (1-0) sur un but de Neymar, le PSG démarre une nouvelle semaine riche avec deux matches au programme. Le premier au Parc des Princes mercredi contre Reims (21h) et le second samedi à , à 17h30.

Les joueurs de Thomas Tuchel seront au repos ce lundi, et ne retrouveront le Centre Ooredoo que mardi pour une séance d'entraînement à 16h30. L'entraîneur allemand tiendra une conférence de presse à 18h00, veille de match contre Reims donc.

Au lendemain de cette rencontre, une séance à huis clos aura lieu au Camp des Loges. Ce sera le cas également vendredi, jour de conférence de presse pour Thomas Tuchel.

Les Parisiens prendront ensuite la direction de Bordeaux pour y affronter les Girondins. Un entraînement est aussi programmé dimanche.