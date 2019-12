PSG, Mbappé aux JO pour le convaincre de rester ?

Le club de la capitale pourrait être tenté de laisser l'international français se rendre à Tokyo pour l'influencer à rester au PSG.

Kylian Mbappé fera-t-il partie de la liste de Sylvain Ripoll pour les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo ? Le suspens reste entier. Si Noël Le Graët a ouvert la porte à une participation du champion du monde 2018 aux JO, malgré sa présence à l'Euro, il va encore falloir convaincre le PSG de le laisser partir au et par conséquent manquer le début de saison en . Qui plus est, Kylian Mbappé qui fête ses 21 ans ce vendredi ne sera pas considéré comme un des trois jokers de Sylvain Ripoll, le sélectionneur ayant droit à trois joueurs ayant plus de 23 ans pour compléter son groupe.

Récemment, Leonardo, au micro de RMC Sport, s'est montré un peu plus frileux à l'idée de laisser Kylian Mbappé partir à Tokyo cet été : "On doit bien gérer notre joueur, protéger notre joueur, et ne pas l'exposer. Un joueur comme Mbappé doit être protégé et défendu. Il a besoin de son repos, on va parler doucement (avec la FFF) mais on va considérer tous les aspects. On a un rapport direct et clair avec la Fédération et avec le président( Noël) Le Graët, c'est sûr qu'on va parler de ça. C'est toujours difficile. Aujourd'hui le calendrier est très chargé, pour tout le monde. Malheureusement il y a de la difficulté parce qu'il y a trop de matches dans une saison, là les joueurs sont vraiment chargés. On voit les blessures".

Les JO pour valider une prolongation de contrat ?

Kylian Mbappé aura-t-il l'occasion de marcher sur les pas de Lionel Messi en 2008 ou de Neymar en 2016 qui ont brillé avec la sélection olympique, cela reste toujours une possibilité. Certes, Leonardo ne s'est pas montré emballé par cette idée, mais selon les informations de L'Equipe, le PSG n'a pas encore pris de décision à ce sujet. Le club de la capitale jouerait la montre, et considérerait, tout comme le clan Mbappé, que ce n'est pas la priorité.

Le PSG essaye notamment de prolonger le contrat de Kylian Mbappé et sa participation aux JO pourrait s'immiscer dans les négociations. En effet, le club de la capitale pourrait utiliser ce levier et laisse filer Mbappé aux JO pour le convaincre de rester chez le champion de en titre, mais surtout de prolonger son bail avec le club de la capitale. Une telle décision priverait Paris de la présence de son attaquant jusqu'au mois de septembre, mais aurait ainsi l'assurance de le voir disputer une quatrième saison au PSG.

Bien évidemment, dans ce dossier, la seconde partie de saison du aura une importance majeure. En cas de nouvelle désillusion sur la scène européenne, Kylian Mbappé aura très probablement des vélléités de départ et même une participation aux Jeux Olympiques 2020 à Tokyo ne suffira pas à le retenir dans la capitale français.