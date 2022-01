PSG : Mauricio Pochettino donne des nouvelles de Lionel Messi

Le Paris Saint-Germain n'est pas tombé dans le piège de la Coupe de France en ce début d'année 2022. Le club de la capitale a réalisé un match très sérieux face à Vannes et s'est facilement imposé grâce à un but de Presnel Kimpembe et à un triplé de Kylian Mbappé. L'international français, en fin de contrat en juin prochain, a débuté l'année 2022 comme il avait terminé 2021 : en trombe. En conférence de presse, Mauricio Pochettino a encensé son numéro 7.

"Nous sommes satisfaits. On a vraiment profité d’une jolie soirée de football. On a pris du plaisir. Je suis content de la performance de l’équipe, c’était une performance solide. Kylian Mbappé ? Son rendement dépend d’autres choses que de sa situation contractuelle. C’est un top mondial, il a une grosse maturité et un niveau extraordinaire. C’est un joueur qu’on connaît parfaitement, la cerise sur le gâteau aujourd’hui, c’était son triplé", a expliqué Mauricio Pochettino.

"Ce que j'ai modifié à la pause pour que Kylian Mbappé retrouve son efficacité ? On a modifié, certaines positions sur le terrain, notamment celles des trois milieux quand on avait le ballon pour avoir une meilleure connexion avec nos attaquants. Cela a permis d’avoir une meilleure fluidité dans la circulation du ballon, et de trouver de la profondeur", a ajouté l'entraîneur du Paris Saint-Germain.

Pochettino satisfait des jeunes

Mauricio Pochettino, qui a encensé les jeunes joueurs auxquels il a donné leur chance au micro d'Eurosport 2, en a remis une couche en conférence de presse en ciblant davantage Edouard Michut : "Je suis très content d’Edouard Michut, les jeunes ont besoin de temps et d’espace pour montrer qu’ils peuvent être au niveau d’une équipe comme le PSG. Et ce type de match est une bonne expérience pour eux".

Absent de marque, Lionel Messi a été testé positif au Covid-19 à son retour d'Argentine. Le vainqueur du Ballon d'Or 2021 est donc à l'isolement, comme quatre autres joueurs du Paris Saint-Germain, et risque de manquer le choc contre l'Olympique Lyonnais en fin de semaine. Le technicien argentin a donné des nouvelles de Lionel Messi et ne sait pas s'il pourra jouer contre l'OL.

"On verra l'évolution pour les joueurs positifs"

"On n’a pas de nouvelles de Leo Messi pour l’instant. Et franchement pour Lyon, je n’en sais rien. On va s’entraîner tous les jours et on verra. Les cinq positifs seront-ils disponibles ? Je ne sais pas parce que la situation change beaucoup, on peut être positif aujourd’hui et négatif le lendemain. C’est un virus très étrange, et il est parfois difficile de tout comprendre. On a des joueurs testés positifs, on suit les règles d’isolement et on verra leur évolution. En espérant qu’elle soit positive", a conclu Mauricio Pochettino.