PSG : Edouard Michut, un titi dans l'attente

Un match qui tourne mal puis un scénario complètement renversant... en ce 7 décembre, Edouard Michut vient certainement de vivre l'une des expériences les plus marquantes de sa jeune carrière. Face à Bruges, le PSG devait l'emporter pour obtenir la première place de son groupe de Youth League. Les U19 Parisiens se retrouvent menés (2-0) et réduits à dix mais finissent par l'emporter (3-2) avant de s'offrir dans le vestiaire une célébration de folie.





Quelques instants plus tard, sur le chemin du retour, l'euphorie du jeune milieu de terrain est vite retombée. Dans la voiture, il refait le match, pointe certaines erreurs et rumine quelques mauvais choix. C'est que le garçon est exigeant et se souvient de tout. "En U11, lors du tournoi de Versailles, il rate un pénalty en demi-finale face au centre de formation de football professionnel de Paris (CFFP), se souvient son entraîneur d'alors Jordy Cabarrecq. Si vous lui en parlez encore aujourd'hui, il s'en souviendra".

Parmi ceux qui le connaissent, on décrit un garçon qui a très tôt et très professionnel. "Dans son organisation tout est tourné vers le football. C'est un jeune homme qui se nourrit bien, qui fait attention à son sommeil, qui travaille en dehors des entraînements et qui a même une salle de sport chez lui. Il se donne tous les moyens pour réussir", explique son agent Philippe Lamboley.

"Une réflexion sur le jeu que les autres n'avaient pas"

Cette exigence, c'est aussi celle d'une famille et de parents qui n'ont pas tout misé sur le football et qui "n'ont pas non plus dit à leur fils qu'il était le meilleur. Ils étaient même dur avec lui. Parfois, il manquait deux passes, son père lui faisait la réflexion", note Jordy Cabarrecq qui l'a vu pour la première fois en 2012 alors qu'il avait à peine 10 ans.

Son ancien éducateur entre les U9 et les U13 se rappelle d'un garçon très doué techniquement, qui savait faire jouer les autres même s'il jouait à droite avant d'être replacé dans l'axe. "Il avait déjà une réflexion sur le jeu que les autres n'avaient pas et une compréhension rapide des consignes. Toujours un bon premier contrôle, des déplacements dans les zones où il pouvait toucher le ballon mais aussi une capacité à éliminer et casser des lignes."





Au PSG depuis 2016 et les U14, Michut fut le premier d'une génération versaillaise prometteuse à s'engager avec un club de l'élite. Lui qui jouait à l'époque avec Owen Gene (Amiens), Nicolas Mercier (Auxerre), Aristide Mateta (Guingamp), Dorian Fordos (Havre), entre autres. Quatre ans plus tard, il y signait son premier contrat pro, avant de prolonger jusqu'en 2025. Un engagement longue durée qui traduit la volonté du milieu de terrain de s'imposer dans son club de cœur. L'été dernier, il a donc pris part à la préparation parisienne, effectuant une apparition remarquée face au FC Séville en match amical.

"Il est important et ce ne sont pas des paroles en l'air"

Initialement prévu pour s'entraîner avec le groupe professionnel tout au long de la saison, Edouard Michut est finalement redescendu avec les U19, tout comme Xavi Simons. Un coup dur qui l'amène aujourd'hui à réfléchir à son avenir et à espérer que la situation évolue dans les prochaines semaines, alors que Paris n'est pas vraiment ouvert à un départ durant le mercato d'hiver. Même en prêt.





"Edouard Michut est un joueur important pour le club et ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est un joueur formé au club. C'est un Parisien. Il a été déçu quand il est redescendu en U19, ce qui est compréhensible, il n'y a pas de problème, expliquait Yohan Cabaye le 19 décembre dans "Scouting", le podcast de RMC. Par contre, il faut maintenant voir comment il digère cela et comment il repart de l'avant. L'important pour Edouard c'est d'être performant sur le terrain. Avec le comportement, la mentalité et la détermination qu'il faut, il aura plus de chance que derrière cela reparte. Alors que s'il reste déçu et traîne son mécontentement, cela peut-être plus compliqué . Il a eu un petit moment où c'était un peu plus compliqué à digérer et sur cette fin d'année, il a été top dans son investissement, dans son comportement et dans tout ce qu'il peut faire sur le terrain".





Avant la trêve, il était déjà du déplacement à Valenciennes (face à Feignies-Aulnoye en Coupe de France), où il a joué 26 minutes, puis à Lorient. Ce lundi, il sera aussi avec les pros pour le match face à Vannes. Le début d'une nouvelle saison ?